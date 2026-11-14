Ante la muerte de Ramiro Uribe, cerebro de un modelo de salud en la Alta Guajira

Hace 36 años, al lado del Itojoro, una de las montañas sagradas de La Guajira nació, en la mente inquieta de un médico paisa llamado Ramiro Uribe Espinosa, director del Hospital Indígena de Nazareth (Alta Guajira); de algunos otros médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital que lo acompañaban en su tarea y, desde luego, de los wayuu habitantes y dueños de ese territorio ancestral, la posibilidad de que a través de un hospital se encontraran en forma no violenta dos mundos tradicionalmente antagónicos, el de la biomedicina y…

Hace 36 años, al lado del Itojoro, una de las montañas sagradas de La Guajira nació, en la mente inquieta de un médico paisa llamado Ramiro Uribe Espinosa, director del Hospital Indígena de Nazareth (Alta Guajira); de algunos otros médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital que lo acompañaban en su tarea y, desde luego, de los wayuu habitantes y dueños de ese territorio ancestral, la posibilidad de que a través de un hospital se encontraran en forma no violenta dos mundos tradicionalmente antagónicos, el de la biomedicina y el de la cultura médica tradicional wayuu.

El médico Ramiro Uribe había salido de su natal Medellín rumbo a La Guajira a cumplir con el tiempo obligatorio para cubrir su rural en medicina. Pero, como el mismo lo reconoció, “ese espejismo de sol y arena que es el desierto guajiro”, lo cegó y así fue como se instaló en el oasis wayuu de Nazareth desde 1974 hasta 2010, cuando fuerzas oscuras del conflicto armado colombiano lo desplazaron bajo amenazas y el sueño se derrumbó. Pero esa es una historia que contaré más adelante.

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Catorce años de trabajo previo en la construcción de un modelo de atención en salud para los wayuu de la Alta Guajira les habían mostrado a los médicos y enfermeras del Hospital Indígena de Nazareth caminos concretos para adecuar los servicios públicos de salud a las particularidades culturales, sin descuidar el derecho al acceso a los desarrollos propios de la biomedicina. “No permitirle al wayuu el desarrollo o el acceso a la felicidad, con el pretexto que hay que mantener las culturas es pura carreta” o, en otras palabras, “es como querer crear un museo de gente viva”, me señaló el médico Uribe en una entrevista hecha hace ya largos años[1].

El camino no fue fácil. Cuando él médico Uribe llegó a la Alta Guajira solo había un puesto de salud y un “cuartico” para vivir en la soledad del desierto. Él y su familia, junto con una auxiliar de enfermería llamada Paulina Amaya, se dieron a la tarea de adecuar primero un terreno, sembrar árboles frutales, construir el acueducto y alcantarillado, pero, como ella afirma, venía la parte más difícil: comenzar a convencer a los pacientes de que fueran al Hospital, “porque el wayuu es muy poco el que se va por tanto tiempo a una parte que no es de su entorno; decían, “yo cómo hago, yo voy para ese hospital y yo no conozco, y ¿mi alimentación, a dónde voy a dormir?”[2]. Recién inaugurado, el hospital atendía 15 pacientes al mes, después comenzó a recibir 3.000 pacientes mensuales, un equivalente de 100 diarios.

Eran, desde luego, los tiempos anteriores a la ley 100 de 1993 que transformó de manera dramática la atención en salud pública en territorios lejanos de los centros de poder como lo es la Alta Guajira. En ese entonces, los servicios de salud del Estado aún podían organizarse, si se quería, con la gente y para la gente, adecuados a las condiciones particulares de acceso y anclados en redes comunitarias tejidas durante largos años.

En esas condiciones, el Hospital Indígena de Nazareth, además de su infraestructura hospitalaria localizada en el corregimiento del mismo nombre, se desplazaba cada semana de comunidad en comunidad, por un territorio de cerca de 5.000 kilómetros cuadrados, por medio de las llamadas “penetraciones”, en donde apoyados en la red comunitaria de promotores de salud llevaban médicos, odontólogos, bacteriólogas y enfermeras a los más recónditos lugares del territorio guajiro. “La gente sabía que los miércoles llegaba a las rancherías el personal del hospital con su equipo”[3].

Este modelo de atención en salud logró con el paso de los años acabar con la tuberculosis en la Alta Guajira y, a través de una investigación especial realizada en 1995 que contó con la ayuda de 30 promotores rurales, identificaron 700 niños con riesgo de desnutrición a los que el equipo de salud del Hospital les hacía visitas periódicas para pesarlos, medirlos y brindarles asistencia alimentaria. “En los tres años que duró el programa, lograron la mejoría del 95 % de los wayuu que estaban en riesgo de desnutrición”.[4] Además de las visitas médicas, este programa se propuso proveer a las madres y abuelas de los niños en riesgo de desnutrición, hilos para la elaboración de artesanías -mediante un convenio con Hilos Cadena- y comprar estas artesanías para que ellas contaran con recursos económicos para la alimentación de sus hijos

Como fruto de esta experiencia de relacionamiento profundo con las comunidades y de construcción conjunta de un modelo de atención en salud verdaderamente intercultural, en 1988 nace, dentro del Hospital, la Ranchería para la Recuperación de la Salud de los Wayuu, un complejo de 5 enramadas que fue levantado sin la ayuda del gobierno, y que en ese entonces atendía a 10.426 indígenas. “Llegamos a construir la Ranchería porque la gente -en el antiguo hospital- se estaba muriendo de calor y aburrimiento. Levantar a un guajiro -a los 50 años- de un chinchorro, por el solo hecho de estar enfermo, y acostarlo en una cama es tenaz. Si a usted, que toda la vida ha vivido en una cama, lo acuestan en un chinchorro porque de pronto le dio neumonía, usted termina muriéndose de desesperación”, señalaba el médico Uribe[5].

Era cierto. Los wayuu que moraban en el viejo hospital estaban sudorosos y tristes, acostados en camas dentro de cuartos de cemento que ardían de calor. Además, el sol de La Guajira no es cualquier sol. Y por ello, como lo cuenta Uribe, “había que producirle a la gente la salud dentro de lo que ellos han vivido siempre. Sacarlos del cemento. Ni siquiera construirles el piso de material, porque aquí no hay agua, y usted no sabe lo caótico y catastrófico que es, por ejemplo, que un niño “ensucie” en cemento en La Guajira. No hay agua para lavar el piso. Y no sabe lo simple que es que un niño lo haga en la arena porque la mama lo cubre y se acabó el problema. Eso es adaptarse y no meter cosas que los nativos no pueden hacer”[6].

La inmensidad del desierto guajiro solo es interrumpida por cementerios blancos, cercas tejidas, casas abiertas al viento y uno que otro wayuu que camina errante junto a su rebaño de cabras. Pero en los pueblos mestizos todo es diferente. En Nazareth, por ejemplo, el hospital, el internado y las casas son de cemento. Son, como dice el médico Uribe, “una ruptura con todo su mundo. Para ellos, el hospital es algo así como que el gobierno se les metió donde nunca se le había llamado y por eso le sacan todo el jugo posible”[7].

Lo otro, la Ranchería, era permitir que el hospital fuera realmente wayuu. Además de los chichorros como camas hospitalarias, la idea cubría muchos otros aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue fortalecer la artesanía guajira: “la mujer que está ahí aguardando que su pariente mejore, en lugar de estar esperando y fundiéndose en su sudor, debe estar activa haciendo chinchorros, mochilas, ollas de barro o múcuras, que luego se convertirían en bienes materiales del hospital. Los hombres, por ejemplo, podían cultivar o arreglar el jardín”[8].

El propósito de las enramadas y de las cocinas tenía un trasfondo que iba más allá de la pura apariencia estética. Y era la de incidir de manera diferente en la dieta de los wayuu, en lo que los enfermos comen. “La gente aquí, hace unos 30 años, recolectaba un mundo de matas, de vainas, de frutos, manteniendo así una nutrición más o menos adecuada, que se integraba perfectamente a las variaciones climatológicas. Algunas veces iba a la Sierra a recolectar, otras veces las buscaba en el desierto y con ese conocimiento antiguo, lograba mantener un equilibrio nutricional muy grande”[9].

Esa riqueza alimentaria se fue perdiendo cuando comenzaron a llegar desde Venezuela productos como el arroz y los espaguetis, entre otros, que cambiaron la dieta de los wayuu porque les era más fácil comprar que subir a La Macuira a recolectar frutos. Entonces aparecieron con fuerza la desnutrición y la caries dental.

En el hospital y su Ranchería se entendió muy bien ese dilema. Optaron por permitir a los pacientes traer la comida que ellos consideraban apropiada para un enfermo, aceptando, por ejemplo, la sangre de chivo o el jugo de trupillo, que eran cocinadas por las familias en las cocinas dispuestas en la Ranchería y suministradas a los enfermos por el personal sanitario del hospital. Era otra forma de articular las dos medicinas.

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La articulación era incluso más directa. “Si un guajiro, aseguraba el doctor Uribe, quiere traer un oütsü o piache (médico indígena) puede hacerlo. Al enfermo le suministrábamos todos los brebajes wayuu simultáneamente con la medicina occidental”[10]. Aún más, “les podían tocar maracas -un antiguo sistema guajiro de curación- sin ningún problema”. Se trataba de, por lo menos, dar la oportunidad a los enfermos para contar con las prácticas y los saberes médicos tradicionales ante una enfermedad. “La medicina occidental está tan limitada como la medicina wayuu. Integrar las dos medicinas anula, por lo menos, esa angustia que siente todo guajiro cuando viene al hospital y piensa ¿no podrá hacer el piache algo más de lo que está haciendo el médico?”[11].

En el Hospital y la Ranchería se entendía que en la medicina wayuu había un saber y unas prácticas que se debían apoyar. Por ejemplo, en el parto. “la mujer wayuu -explicaba el médico- pare sentada con el talón apoyando el periné. Eso es lo que hace el médico con el dedo para evitar que se rompa o se desgarre. Además, entre las familias guajiras siempre hay una mujer que es especialista en tratar los partos, porque el parto es para los guajiros un asunto doméstico”[12]. En la Ranchería se procuró que el 99 % de los partos fueran atendidos por estas mujeres sin la intervención de los médicos alopáticos.

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Este hospital fue realizado en un 80 % por la comunidad, que aportó su trabajo y su dinero en una obra que sintieron como suya. “Fue un juego administrativo bastante peculiar”, dice Uribe. “Usted no consigue aquí que alguien le teja una palma por menos de 3.000 pesos diarios. Pero hablando con la gente logramos que lo hicieran por 1.200 pesos, y así con cada una de las cosas. Entonces, lo que en realidad costaría 5 millones de pesos, a nosotros nos salió por la tercera parte”. Claro que ello tuvo unos costos adicionales, “como aguardar a que un guajiro se desenguayabe para que empiece a trabajar, o esperar porque dicen que este palo hay que cortarlo cuando la luna se halle en determinado punto o que este ayudante no puede trabajar tal madera porque es primogénito”[13].

Aún así, el equipo construyó tres salas de hospitalización, una de recuperación y una cocina a un costo de un millón ochocientos mil pesos aproximadamente de ese entonces. Eso, en comparación con un laboratorio que fue hecho en cemento, y que costo ocho millones de pesos, es poco”.

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Esta experiencia de adecuación de los servicios de salud del Estado a las particularidades territoriales y culturales del contexto cultural en el que estaba inscrito sufrió su primer embate con la Ley 100 de 1993. Como dice el médico Camilo Arbeláez, otro artífice de esta construcción de salud intercultural, “en las regiones rurales con poblaciones dispersas, la medicalización a que obliga este nuevo modelo encerró a los hospitales públicos dentro de sus muros, restringió y condicionó el acceso a los servicios de salud y rompió las redes comunitarias que durante mucho tiempo se habían tejido con agentes locales, que desde las comunidades ofrecían servicios de prevención, de información epidemiológica y de atención básica, complementada con remisiones a los centros asistenciales para una atención de mayor complejidad”[14].

Es así, por ejemplo, como las “penetraciones” que llevaban a los agentes médicos de la salud alopática a las rancherías donde moraban los wayuu y que permitían el intercambio in situ de saberes y prácticas médicas y la implementación de la atención primaria en salud por parte de los agentes comunitarios de salud, se restringieron ante la imposibilidad de incluir estas formas de atención básica en los presupuestos públicos asignados, bajo la presunción de que no eran “rentables” en el negocio de la salud, olvidando la responsabilidad del Estado para garantizar la salud pública en el territorio nacional, como le corresponde constitucional y legalmente. “De esta manera la Ley 100 fracturó la continuidad necesaria entre la salud colectiva y la individual”[15], como lo señala el médico Arbeláez.

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De igual manera, y a pesar del reconocimiento a la diversidad cultural en la Constitución de 1991, la Ley 100 en su concepción parte de un modelo único de salud en el cual las prácticas rituales, el acompañamiento de las familias, la alimentación propia, la atención de los agentes propios de salud no tienen cabida o a lo sumo son “procedimientos o recursos” para “integrar” al sistema de salud nacional. Pero la salud indígena va más allá de esto. Como dice el médico Arbeláez, “un sistema de salud, intercultural y equitativo, sólo podrá realizarse en la medida en que se entienda, cabalmente, que para el pensamiento ancestral americano la salud y la enfermedad son elementos que forman parte de un discurso general sobre las relaciones entre el territorio, el orden colectivo y el comportamiento personal”[16].

Muchas más consideraciones sobre los efectos de la Ley 100 en la atención pública de la salud en contextos étnicos han sido expuestas por quienes han trabajado el tema y han clamado por que el desafío que enfrenta el sistema de salud colombiano frente a la diversidad cultural sea afrontado con la ética y la responsabilidad que se requieren. En este caso, el de la experiencia de la Ranchería para la recuperación de la salud de los wayuu, fracturó de manera profunda un modelo que había tardado muchos años en construirse.

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Pero si la Ley 100 dio la primera estocada al modelo de salud intercultural del Hospital Indígena de Nazareth, el conflicto armado colombiano le propinó la herida mortal. En el año 2010, luego de 36 años de trabajo continuo, las fuerzas paramilitares, buscando cooptar los recursos de la salud en La Guajira y el control de un territorio apto para sus intereses, llegaron hasta la casa del médico Uribe para amenazarlo de muerte si no entregaba a sus huestes los dineros del Hospital. Lo primero es la vida y el médico salió de su querida Nazareth. Con ello, el sueño de construcción de un modelo de salud intercultural se fue diluyendo poco a poco.

Una de las preguntas que me surge ante este hecho tiene que ver con el por qué una experiencia como esta, construida por el Estado en conjunto con la comunidad, se desvanece de esa manera o por qué los wayuu no continuaron con esta experiencia que era suya.

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Aventurar hipótesis resulta de la mayor complejidad. Hoy, la sociedad wayuu contemporánea está inmersa en un universo social más complejo que el de sus mayores. Sus miembros están sometidos a la influencia de múltiples flujos culturales e interactúan con organizaciones económicas, políticas y militares, legales e ilegales, que están en su territorio como estados nacionales, empresas mineras, flotas de pesca industrial, sociedades portuarias, consorcios turísticos, narcotraficantes y bandas criminales.

Además de las ya señaladas, el pueblo wayuu se encuentra hoy sumido en una fuerte crisis alimentaria por todos conocida, producto de múltiples factores que configuran casi una tormenta perfecta: el cambio climático que ha cambiado los regímenes de lluvia en el desierto, la crisis de Venezuela que, entre otras, impide hoy el tránsito libre de los wayuu por el territorio e interrumpe las redes de intercambio alimentario entre familias en tiempos de gran sequía, la creciente migración y urbanización de sus miembros, presiones territoriales sobre sus áreas terrestres y marítimas, una progresiva dependencia del mercado, la carencia de agua y deficientes servicios de salud, una innegable corrupción administrativa ha afectado desde hace varios años los programas de entrega de alimentos y de salud a la población indígena, todo ello combinado con la acumulación de años de exclusión social.

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En ese entorno, puede pensarse que entre amenazas, alianzas, masacres, desplazamientos y desencuentros de los wayuu con los grupos armados y todas estas fuerzas económicas y políticas que están en su territorio, se resquebrajaron sus propios procesos organizativos.

Los investigadores del conflicto armado en La Guajira han señalado que la gran estrategia de las fuerzas paramilitares en la península fue generar el control social y la expansión territorial ganando el apoyo de la fuerza pública y las instituciones del estado, estableciendo alianzas con políticos locales, eligiendo sus candidatos a las corporaciones públicas y realizando ciertas inversiones económicas con el fin de construir bases sociales. En el caso del Hospital Indígena de Nazareth esa parece ser la estrategia seguida, logrando que el manejo del Hospital y sus recursos quedara en manos de personas wayuu afines a los intereses políticos locales permeados por la estrategia paramilitar.

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Del mismo modo, quizás la experiencia local del Hospital Indígena de Nazareth que he tratado de mostrar en esta ponencia se desvanece porque fue más una iniciativa de su director y no de una política estatal.

En este sentido, como ya lo han señalado varios autores, la construcción de experiencias de atención pública intercultural de la salud se encuentra enmarcada en una serie de tensiones, pero también de oportunidades[17], de diversos órdenes y dimensiones tanto externas como internas a los grupos étnicos.

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Ahora bien, no se puede olvidar la responsabilidad del Estado para garantizar la salud pública en el territorio nacional, como le corresponde constitucional y legalmente. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos de los grupos indígenas, aún hoy las propuestas de política pública en salud no tienen un verdadero enfoque intercultural. Los pueblos indígenas han reclamado “modelos de servicios de salud interculturales y diversos, más locales, que respondan a las variadas formas de vida de las comunidades indígenas, las afrocolombianas y campesinas, adecuados a sus usos y costumbres, a sus peculiares condiciones ecológicas y ambientales, elásticos conceptual y financieramente para poder ajustarlos particularmente, de común acuerdo con las autoridades de estos territorios”[18].

El camino por recorrer es vasto. Las mesas de concertación con los pueblos indígenas y afrocolombianos son un espacio de posibilidad para la generación de verdaderos diálogos interculturales y la creación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, SISPI, es otra instancia para para implementar un sistema nacional que garantice la atención diferenciada y con calidad a las personas de los grupos étnicos.

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Pareciera ser entonces que un gobierno propio fuerte podría ser la garantía para la construcción de una verdadera gobernabilidad indígena en el manejo de la salud pública en sus territorios, pero ¿es posible esto cuando el territorio, la vida y el gobierno indígena están sujetos al despotismo, la brutalidad y la barbarie, donde existe una radical estrategia de control del territorio, de la vida y del gobierno indígena para beneficiar intereses e imponer un orden social que favorezca la ambición de los grupos armados y las empresas multinacionales? ¿Es posible esto cuando la gobernabilidad está comprometida, la autonomía amenazada y la posibilidad de emprender un camino de fortalecimiento de la autoridad tradicional y de los gobiernos propios es cada vez más difícil?

[1] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[2] Molano, Mateo, Entrevista en Teaser del Video documental Wüin pü müin, 2019

[3] Rolón Salazar, Mariana, 2016. El creador del primer hospital multicultural de la Alta Guajira. El Espectador 26/12/2016.

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[4] Rolón Salazar, Mariana, 2016. El creador del primer hospital multicultural de la Alta Guajira. El Espectador 26/12/2016.

[5] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[6] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

[7] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[8] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

[9] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[10] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

[11] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[12] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

[13] Cano, Claudia y Arbeláez, Camilo, 1988, “Un hospital al más puro estilo guajira”. El Espectador, 15/05/1988. Pág.1-B

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[14] ARBELÁEZ ALBORNOZ, Camilo. Diversidad cultural: el mayor desafío a la salud pública contemporánea.Palimpsestvs, [S.l.], ene. 2005. ISSN 1657-5083. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8057/8701>. Fecha de acceso: 14 mayo 2019

[15] ARBELÁEZ ALBORNOZ, Camilo. Diversidad cultural: el mayor desafío a la salud pública contemporánea.Palimpsestvs, [S.l.], ene. 2005. ISSN 1657-5083. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8057/8701>. Fecha de acceso: 14 mayo 2019

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[16] ARBELÁEZ ALBORNOZ, Camilo. Diversidad cultural: el mayor desafío a la salud pública contemporánea.Palimpsestvs, [S.l.], ene. 2005. ISSN 1657-5083. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8057/8701>. Fecha de acceso: 14 mayo 2019

[17] Aponte Diego Mauricio y Agudelo, Marcela, 2016. Construcción de diálogos en torno a los saberes médicos: un campo de tensiones y oportunidades. En: Saberes y prácticas: miradas diversas en torno a procesos de salud y enfermedad. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Universidad Externado de Colombia.

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[18] ARBELÁEZ ALBORNOZ, Camilo. Diversidad cultural: el mayor desafío a la salud pública contemporánea.Palimpsestvs, [S.l.], ene. 2005. ISSN 1657-5083. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8057/8701>. Fecha de acceso: 14 mayo 2019

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