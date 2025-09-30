Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca regular la eutanasia

end of life and palliative care Foto: Getty Images/iStockphoto - sittithat tangwitthayaphum

Este martes 30 de septiembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, con 23 votos a favor, el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, pretende reglamentar el acceso al derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de muerte médicamente asistida.

“Este es un proyecto que alivia el dolor insoportable que sufre un paciente, que le permite a la gente ejercer un derecho fundamental consagrado en varias sentencias de la Corte Constitucional y que garantiza que los colombianos puedan tener una muerte digna”, dijo Losada, tras la aprobación de la iniciativa en primer debate.

Cabe recordar que en 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia para pacientes en estado terminal que la soliciten de manera libre e informada. Además, en sentencias posteriores, el alto tribunal ha instado al Congreso a reglamentarla, pero al día de hoy, esto no se ha logrado. En total se han presentado más de 15 iniciativas y, en marzo pasado, el proyecto de Losada se hundió en la Plenaria de la Cámara.

Según el representante, esta propuesta es clave para las aproximadamente 1.200 personas que estarían a la espera de que se les practique la eutanasia. Además de establecer condiciones específicas y buscar facilitar los trámites, la iniciativa pretende amparar jurídicamente a los profesionales del sector de la salud.

Al proyecto le deparan tres debates más. Ahora pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes y, luego, a la Comisión Primera y a la Plenaria del Senado. Para convertirse en ley, deberá superar estos tres debates antes del 16 de junio de 2026. “Esperamos que el Congreso cumpla con su tarea en los tres debates que restan y así garantizar el acceso a los pacientes que quieren acceder al procedimiento”, apuntó Losada.

