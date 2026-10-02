Así es la línea de crédito directo que el Gobierno prepara para aliviar deudas de la EPS

El objetivo central de esta línea de crédito directo desde el Estado hacia las EPS será aliviar las deudas que tienen con prestadores de servicios de salud, como clínicas y hospitales,…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de resolución en el que detalla cómo funcionará la línea de crédito directo para las EPS como parte de su plan de choque en salud . Los préstamos hacia estas entidades serán financiados por la Adres, conocida como el banco de la salud, y será una herramienta de la que podrán hacer uso una sola vez.

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El objetivo central de esta línea de crédito directo desde el Estado hacia las EPS será aliviar las deudas que tienen con prestadores de servicios de salud, como clínicas y hospitales, apuntando específicamente a medicamentos y procedimientos de salud que están pendientes de entrega o prestación a los pacientes.

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De acuerdo con el proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Salud, en cabeza de Ana María Vesga, los préstamos se realizarían con una tasa de interés del 0 % real. Es decir, tras recibir el crédito, las EPS pagarían como tasa de interés únicamente el incremento del IPC durante el período de crédito, pero no intereses comerciales. También se especifica que funcionará como un giro directo. Es decir, la plata no llegará a las EPS, sino que la Adres la girará directamente a las IPS con las que se tenga la deuda.

Además, la resolución contempla dar un período de gracia de hasta 12 meses, un plazo en el que las EPS no tendrían que empezar a pagar el crédito. Los préstamos podrán financiarse también a plazos de hasta 12 meses, que empezarían a contar una vez terminado el período de gracia.

Por otra parte, la resolución también incluye un mecanismo de garantía de pago por parte de las EPS al Estado. Como se trata de recursos de la Adres, que es la entidad que gira la plata de la salud a las EPS, antes del préstamo deberá firmarse un pagaré en el que, de incumplir el pago, las aseguradoras autorizan al Estado a descontar esos recursos de los que recibirán a futuro para financiar la atención de pacientes.

¿Cómo podrán acceder las EPS a esta línea de crédito directo?

El procedimiento para acceder al crédito directo para las EPS contempla dos pasos clave. El primero es que las entidades deberán contar con un reporte de medicamentos o procedimientos pendientes ante el Ministerio de Salud. Este será el mecanismo con el cual el Estado validará que cada EPS necesita, efectivamente, el crédito.

Además, para solicitar el préstamo deberá existir también un acta de conciliación entre las EPS y las IPS con las que tienen la deuda. Esta conciliación certificará que la deuda existe. Con base en esto y en la disponibilidad de recursos de la Adres, se definirá un cupo máximo para cada EPS.

La Adres también tendrá que implementar un mecanismo de seguimiento y control. Allí, las EPS deberán firmar un compromiso de mejora en la prestación de sus servicios y habrá una mesa conformada por la Supersalud y el Minsalud que estará a cargo de verificar que se esté cumpliendo con dicha mejora.

El crédito directo estará abierto para todas las EPS del sistema de salud, a excepción de aquellas que se encuentren en proceso de liquidación o de retiro voluntario del sistema.

Durante las próximas semanas, el borrador de resolución recibirá comentarios y sugerencias, que luego serán revisados por el Ministerio de Salud para definir si se integran o no al documento definitivo antes de su publicación.

Este es el borrador de resolución de la línea de crédito directo para las EPS:

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