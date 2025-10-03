Así está la ocupación hospitalaria en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Salud

Entre sus recomendaciones ante el segundo pico respiratorio, la secretaría insta a usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

La Secretaría de Salud de Bogotá presentó el informe de ocupación hospitalaria en 83 Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) priorizadas, con corte al 29 de septiembre de 2025. El reporte, dice la entidad, muestra que en la ciudad se ha avanzado en aliviar la presión sobre la red debido al fortalecimiento de la atención domiciliaria y a una mayor disponibilidad en los servicios pediátricos y neonatales.

Para la fecha mencionada, Bogotá registró una ocupación del 81,1 % en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y del 81,8 % en UCI neonatal, lo cual refleja una mayor capacidad para la atención de niños y recién nacidos. Además, se identificaron 1.034 pacientes recibiendo atención domiciliaria, “estrategia que permite ofrecer cuidados seguros en casa y descongestionar los hospitales”.

Por otro lado, en cuanto a los servicios para adultos, se reportó un 85,4 % de ocupación en UCI, evidenciando que esta atención se mantiene con una alta demanda y requiere especial vigilancia y articulación con los hospitales.

Linda Ariza Romero, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento (e) subrayó que a partir de este mes de octubre iniciará el segundo pico respiratorio del año, por lo cual “es fundamental que las instituciones de salud y sus equipos estén preparados para responder con eficiencia y articulación”.

En suma, la secretaría hizo una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Instó a las personas a reforzar acciones de autocuidado y prevención como:

• Lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar.

• Usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios y ventilar los espacios cerrados.

• Completar los esquemas de vacunación en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

• Acudir a la atención primaria o líneas de orientación de la Entidad Promotora de Salud (EPS) o asegurador correspondiente antes de dirigirse a urgencias, a no ser de que se trate de emergencias.

• Mantener hábitos de vida saludables con buena alimentación, hidratación y descanso.

“La salud es una tarea compartida”, afirmó Ariza. “Con prevención y responsabilidad ciudadana podemos superar los retos del segundo pico y garantizar que el sistema esté disponible para quienes más lo necesitan”.

