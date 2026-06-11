Asmet Salud EPS seguirá intervenida por la Supersalud hasta junio de 2027

La EPS tiene cobertura en 12 departamentos. Foto: Supersalud

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A través de una nueva resolución, el Ministerio de Salud extendió la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, que vencía este jueves, 11 de junio. Con la nueva decisión, la medida irá hasta el 12 de junio de 2027, o antes, si la Superintendencia Nacional de Salud lo considera pertinente.

Según se lee en la resolución 239 de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud logró evidenciar que los indicadores del plan de trabajo de Asmet Salud “no alcanzan el cumplimiento total, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la ejecución y seguimiento de las acciones de mejora”.

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El documento señala, además, que aún hay riesgos asociados al acceso efectivo a los servicios de salud, al comportamiento de los indicadores de atención y gestión del riesgo en salud, al cumplimiento de las condiciones financieras, entre otros factores.

La Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Minsalud considera que si se finaliza la intervención en las condiciones actuales “podría generar riesgos en la continuidad del aseguramiento de más de un millón y medio de afiliados, afectar la prestación de los servicios en salud en territorios donde la entidad tiene participación significativa y comprometer la efectividad de las acciones correctivas que actualmente se encuentran en ejecución” manifestaron en un concepto citado en la resolución.

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Con esta nueva extensión, Asmet Salud completará, si la Supersalud no determina lo contrario, cuatro años de intervención. La primera medida fue ordenada el 11 de mayo de 2023. Un año después se extendió por un año más, hasta el 12 de mayo de 2025. Cuando se cumplió este plazo, el Minsalud emitió una nueva resolución ordenando la prórroga por un año más, hasta el 11 de mayo de 2026. En esa fecha, se volvió a extender por un mes, hasta junio de 2026, cuando llegó esta nueva decisión.

Cabe recordar que, en marzo la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, a Lain Eduardo López Martínez, quien se desempeñaba como agente especial interventor de la EPS Asmet Salud. El órgano de control tomó la medida debido al presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a los usuarios de la entidad.

Además, el ente disciplinario decidió abrir una investigación a los exagentes especiales interventores de la EPS, Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

Por esta razón, la Supersalud inició en abril a Jessica Milena Aguirre Santana como interventora sustituta temporal de la entidad.

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