Audifarma, gestor de medicamentos, logra acuerdo para hacer una reorganización empresarial

A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades acaba de confirmar que ya hay un acuerdo para la organización de una de las principales compañías que se encargaba de la logística y dispensación de medicamentos en Colombia: Audifarma.

Como señala la entidad, esta empresa ya había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de presentar dificultades financieras que estaban afectando “el pago oportuno a sus proveedores, trabajadores y demás acreedores”.

“Este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones. Con la presente decisión, se evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, se protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios”, señaló, a través de un comunicado, Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

Ese acuerdo de reorganización, dice la Supersociedades, fue aprobado por más del 80% de los acreedores y “permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años”.

Además, indica, “establece un plan de pagos soportado en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente, garantizando que las obligaciones se atiendan de manera oportuna y que la empresa continúe operando con normalidad mientras cumple sus compromisos”.

En este momento, Audifarma, no tiene ninguna deuda con sus trabajadores y, de acuerdo a lo informado por la Supersociedades, la idea es que las obligaciones que tiene con entidades públicas, proveedores y entidades financieras se peguen paulatinamente, según la prelación legal.

“Este respaldo (de los acreedores) no es solo un trámite administrativo; es un voto de confianza en la viabilidad de nuestra organización y en el rol crítico que desempeñamos en el sistema de salud colombiano. Este logro nos permite avanzar hacia el fortalecimiento financiero, garantizando la continuidad de la operación y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, señaló, por su parte, Audifarma a través de un comunicado.

La compañía había solicitado este proceso debido a “retos significativos en el entorno económico y de mercado”, a finales del 2024

Esto, había dicho, entonces, la empresa, “le permitirá preservar la compañía como fuente de empleo y proteger los intereses de todos los actores involucrados”.

A los ojos de quienes están al frente de este operador logístico, esa decisión representaba “un paso fundamental hacia la recuperación y estabilización financiera de Audifarma, permitiéndonos así optimizar recursos y mantener la dispensación de medicamentos, con el propósito de seguir acompañando a los pacientes”.

