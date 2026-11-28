Ante la llegada de la temporada navideña, el Gobierno Nacional hizo un llamado a no comprar ni manipular pólvora y a mantener a los menores de edad alejados de artefactos pirotécnicos. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades que conforman la mesa técnica de pólvora, instaron tanto a las autoridades territoriales como a la ciudadanía a prevenir emergencias.

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En los últimos cuatro años, indicó la cartera de salud, 5.564 personas han resultado heridas por pólvora en Colombia, entre las cuales 1.701 eran menores de edad. Además, cerca de 470 tuvieron que ser amputadas, mientras que 350 presentaron lesiones oculares.

De acuerdo con el Minsalud, es necesario fortalecer las medidas de prevención y protección, especialmente para los menores. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en la pasada temporada navideña, con corte al 17 de enero de 2026, 507 niñas, niños y adolescentes resultaron lesionados por pólvora.

En ese sentido, la ministra Ana María Vesga presentó este sábado la campaña “Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados. Cero pólvora”. Básicamente, la iniciativa busca transformar los hábitos de celebración, generando conciencia sobre las graves consecuencias del uso de artefactos que pueden ocasionar lesiones irreversibles. “Que el milagro no sea sobrevivir a la pólvora, sino que nadie resulte lesionado porque decidimos celebrar sin ella”, subrayó la cartera.

Uno de los departamentos que requiere especial atención, apuntó el Minsalud, es Antioquia. En los últimos cuatro años, allí se han registrado 609 personas lesionadas, siendo el 1 de diciembre, luego de la tradicional celebración de la Alborada, la fecha más crítica.

Además, el consumo de alcohol es un importante factor de riesgo, pues en ese mismo periodo, 1.673 personas que estaban bajo sus efectos sufrieron lesiones por pólvora en el país. En total, 184 menores de edad resultaron afectados mientras estaban bajo el cuidado de personas en estado de alicoramiento. El ministerio resaltó que, en caso de lesiones o sospecha de intoxicación por fósforo blanco, se debe acudir inmediatamente a los servicios de urgencias.

La campaña de las autoridades, en suma, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de las explosiones en los animales de compañía, la fauna silvestre y el medio ambiente.

En Bogotá, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal registró 1.901 animales presuntamente afectados por pólvora en la ciudad, de los cuales 702 eran domésticos y 1.199 silvestres. Por otro lado, en el Valle del Aburrá, en diciembre de 2024 se recibieron más 40 casos en la línea de emergencias de fauna silvestre, debido al uso indiscriminado de la pólvora. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el estruendo de los fuegos artificiales y explosivos causa pánico en los animales, lo que lleva a efectos dañinos tanto en su salud física como en su comportamiento.

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