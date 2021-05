Cae el consumo de alcohol y drogas ilícitas entre los adolescentes de EE.UU.

Esas cifras no suponen un cambio relevante respecto al año anterior pero sí cuando se observa la tendencia a largo plazo.

El consumo de alcohol entre adolescentes en Estados Unidos ha descendido cerca de un 40 % desde el máximo alcanzado en 1997, al tiempo que cae también el tabaquismo y el uso de drogas ilícitas, según la última encuesta nacional "Monitoring the Future", publicada este miércoles.

Un 40 % de los estudiantes de octavo, décimo y duodécimo grado (entre 13 y 18 años) dijeron haber consumido alcohol en los 12 meses anteriores a la encuesta, mientras que un 22 % admitió al menos alguna ingesta en los 30 días previos.



Esas cifras no suponen un cambio relevante respecto al año anterior pero sí cuando se observa la tendencia a largo plazo, ya que ha caído un tercio la tasa del consumo en los 12 meses previos a la encuesta y a la mitad (al 11 %) el consumo excesivo de alcohol desde el máximo alcanzado en 1997, cuando se situaba en el 61 %.



Se considera consumo excesivo la ingesta de cinco o más bebidas seguidas en una o más ocasiones en las dos semanas anteriores al sondeo.



"La desaprobación del consumo excesivo de alcohol ha aumentado desde el año 2000 entre los adolescentes, pero no registró incrementos en 2015. La disminución de la disponibilidad puede ser un factor contribuyente en la disminución de consumo", explicó hoy en una nota Lloyd Johnson, investigador principal del estudio.



La encuesta la elabora la Universidad de Michigan con financiación del Instituto Nacional del Abuso de Drogas, uno de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.



El consumo de cigarros también cae. El porcentaje de estudiantes que dijeron haber fumado en los últimos 30 días disminuyó del 4 % al 3,6 %, del 7,2 % al 6,3 % y del 13,6 % al 11,4 % entre estudiantes de octavo grado (13-14 años), décimo grado (15-16) y duodécimo grado (17-18), respectivamente, en comparación con el año pasado.



Esta tendencia se explica por las campañas públicas y restricciones contra el tabaquismo, pero también porque muchos jóvenes de hoy nunca comenzaron a fumar por percibirlo como un hábito peligroso y sucio.



Mientras cae el consumo de cigarros, el aumento del uso de puritos con sabor elevó la prevalencia del uso de tabaco en los 30 días anteriores a la encuesta del 3,7 al 6,6 %, del 5,7 al 9,8 %, y del 11,1 al 17,8 % entre estudiantes de octavo grado, décimo grado y duodécimo grado, respectivamente, en comparación con el año pasado.



Los jóvenes se muestran atraídos especialmente por los puritos con sabor, que además perciben como menos peligrosos que los cigarrillos normales.



Esa misma impresión de un menor riesgo, unida a la curiosidad por lo nuevo, es lo que les lleva a probar los cigarrillos electrónicos.



El porcentaje de adolescentes que optaron por ellos en los 30 días previos a la encuesta aumentó del 3,5 % al 9,5 % entre estudiantes de octavo año, del 6,3 % al 14 % entre los de décimo y del 11,4 % al 16,2 % en los de duodécimo grado.



En cuanto a las drogas ilícitas, cayó el consumo de MDMA (éxtasis o Molly), heroína, marihuana sintética y anfetaminas, y no se registró ningún aumento significativo en las más de 50 clases y subclases de sustancias que analiza el estudio.



La encuesta "Monitoring the future", que se elabora desde hace 41 años, tiene una muestra de más de 40.000 estudiantes de octavo, décimo y duodécimo grado pertenecientes a unas 400 escuelas secundarias públicas y privadas de 48 estados en Estados Unidos.