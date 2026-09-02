Capital Salud se pronuncia sobre eutanasia de María Consuelo, víctima de ataque con ácido

María Consuelo Córdoba, de 58 años, fue víctima de un ataque con ácido hace 26 años. Foto: Captura de pantalla CityTv

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace un par de días se conoció la historia de María Consuelo Córdoba, quien hace 26 años fue víctima de un ataque con ácido por parte de su expareja. En entrevista con CityTv, la mujer contó que, por las fuertes complicaciones de salud por las que ha atravesado, busca tener una muerte digna por medio de la eutanasia.

(Lea: Nueva decisión de Minsalud cambia otra vez las reglas para abrir y trasladar droguerías)

Después de conocerse la historia, la EPS Capital Salud se pronunció por medio de un comunicado y aseguró que ya existe una carta de autorización para que la mujer de 58 años, que ha tenido que someterse a más de 80 cirugías en su rostro, pueda acceder a este procedimiento.

“Frente a las afirmaciones difundidas recientemente, la EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información”, explicó la entidad en el documento y agregó que “va a garantizar su atención”.

La EPS también aclaró que desde hace cuatro años Córdoba cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia y que por el momento no está a la espera de una autorización, pues “la decisión hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente”.

Capital Salud también explicó que durante todo este proceso, la paciente ha recibido la atención necesaria, entre ellas las intervenciones quirúrgicas, las hospitalizaciones y los otros procedimientos que hacen parte del “manejo de las condiciones derivadas de las lesiones que sufrió”.

(Puede leer: ¿Usted también mira en su reloj cuántas calorías quemó? Es mejor no creerle el 100%)

“Se continuará acompañando a María Consuelo con respeto, humanidad y dignidad (...) se estará disponible para atender todo aquello que requiera en materia de salud”, agregó la EPS.

María Consuelo Córdoba llegó a Bogotá en el año 2000, cuando decidió migrar de Istmina, Chocó, donde vivía con su exesposo. Según dijo a CityTv, su expareja no aceptó su decisión de quedarse en la capital a trabajar. “Cuando abrí la puerta me tiró el ácido”, señaló y agregó que no sabía que era ácido, pues “llegó con un líquido dentro de una caneca de aguardiente. Solo dije: Va a empezar a tomar”.

Hasta el momento, no tiene muchos detalles del proceso judicial en contra de su expareja, pues sus días transcurren en complejas condiciones económicas. Vive en un pagadiario en Puente Aranda y subsiste con las limosnas que logra recoger día a día.

Para proteger su rostro de la exposición del sol, María Consuelo Córdoba debe usar una máscara artesanal, que cuenta con unos tubos en su nariz para facilitar su respiración. “La debo usar las 24 horas (...) tengo la cara muy cicatrizada”, relató.

(Le puede interesar: Estos son los departamentos en los que ha habido más mordeduras de serpientes en 2026)

“Lo que le pido al mundo entero es que ya son 26 años con el rostro así y la máscara, que me ayuden para que mi vida sea mejor”, indicó a CityTv.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺