¿Usted también mira en su reloj cuántas calorías quemó? Es mejor no creerle el 100%

Los investigadores evaluaron cuatro modelos muy populares en EE.UU. Foto: Freepik

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Hoy, los relojes inteligentes son muy populares. Muchas de las personas que hacen ejercicio los usan para observar diferentes parámetros que décadas atrás era imposible saber con certeza. Uno de los que suelen detallar es la cantidad de calorías quemadas luego de alguna actividad deportiva o al final del día.

Pero, ¿qué tan certeros son esos datos en realidad?

La pregunta la intentó responder un grupo de investigadores de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos, de diversos departamentos como el de Ingeniería Biomédica y el de Dietética y Nutrición. Sus resultados fueron publicados en la revista especializada Plos One.

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En realidad, los autores partieron de otra idea: querían saber si el color de piel influía en la estimación de gasto energético a la hora de hacer actividad física. Según reportan en sus resultados, no encontraron ningún efecto en ellos, pero sí comprobaron otro par de cosas que son útiles para cualquier persona que use un reloj inteligente.

Tras reclutar a 58 adultos (una muestra que es pequeña a la hora de llevar a cabo estos estudios), los invitaron a hacer ejercicio en bicicleta estática. A cada uno de ellos les pusieron los relojes más populares en el mercado de estados unidos: el Apple Watch Series 8, el Fitbit Sense 2, el Samsung Galaxy Watch 5 y el Garmin Forerunner 955.

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Mientras eran monitoreados con esos relojes inteligentes, los especialistas también los monitorearon con un COSMED K5, un sistema metabólico portátil y que mide con precisión el consumo real de energía.

Al analizar los datos que recopilaron se llevaron un par de sorpresas.

¿Qué encontraron los investigadores?

Según escriben en su artículo, hicieron tres hallagos, esencialmente. El primero, es que todos los dispositivos mostraron un error sustancial en la estimación de gasto energético.

“Este resultado es consistente con estudios previos, que informan que las estimaciones de calorías son inexactas”, apuntan en Plos One.

Para los autores, fueron evidentes diferencias específicas del dispositivo: “Apple produjo el sesgo más pequeño (es decir, fue el más preciso), mientras que Garmin y Samsung sobreestimaron sistemáticamente el gasto energético”. Los errores estuvieron entre entre el 15 % y el 25 %.

El que mostró más errores fue el reloj de marca Fitbit, “lo que plantea preocupaciones sobre su confiabilidad para la estimación absoluta del gasto energético”, señalan.

“No se puede tomar como un dato exacto la cifra de calorías quemadas que proporcionan los relojes, porque no lo es. Podrías estar consumiendo cientos de calorías menos cada semana y terminar fácilmente con un superávit calórico cuando crees que estás en déficit calórico”, le dijo al portal Medical Xpress Jason Kostrna, autor principal del estudio.

Pero una de las sorpresas que observaron los investigadores tiene que ver con los cambios que detectaron, asociados al porcentaje de grasa corporal de cada persona. Cuando era mayor ese porcentaje, el margen de error de los datos que arrojaban los relojes era más alto.

Como explican en el artículo, el grupo no tiene una respuesta definitiva para explicar los cambios relacionados con la grasa corporal de los participantes, pero sospechan que puede deberse a que la mayoría de los modelos están calibrados con personas delgadas, en las que varía el comportamiento del cuerpo.

¿Eso quiere decir que los relojes no son útiles para observar algunos parámetros a la hora de hacer ejercicio físico? No. Los profesores son claros en que pueden ser de ayuda, pero los usuarios deben comprender que tienen limitaciones.

Una sugerencia que hacen es que, con respecto a la quema de calorías, siempre hay que pensar en un valor menor al que muestra el dispositivo.

“Puede que no sean perfectos, pero estos dispositivos aún pueden desempeñar un papel importante. Hay que hacer un seguimiento de las propias tendencias a lo largo del tiempo. Si ayuda, disfrúyenlo; pero no se obsesionen con ello”, dijo Kostrna a Medical Xpress.

El siguiente paso que quiere dar el grupo de científicos es evaluar esos dispositivos a la hora de hacer ejercicios de fuerza para comprobar si hay algún cambio en los datos.

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