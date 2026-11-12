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El legado de la primera mujer que dirigió el Instituto Nacional de Cancerología en 92 años

Tras más de una década al frente del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner deja una institución que buscó transformar en sus capacidades científicas, laborales y de investigación. La primera mujer en dirigirla en sus 92 años de historia hace un balance de su gestión, habla de los avances en el tratamiento del cáncer y advierte sobre los desafíos que persisten en Colombia: la fragmentación de la atención, el alto costo de los medicamentos y la escasez de especialistas.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
Médica cirujana, magíster en Salud Pública y especialista en Filosofía de la Ciencia, Wiesner llegó a la dirección en 2015 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 90 años de historia de la institución.
Médica cirujana, magíster en Salud Pública y especialista en Filosofía de la Ciencia, Wiesner llegó a la dirección en 2015 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 90 años de historia de la institución.

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Carolina Wiesner cierra su periplo por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) con una sonrisa. “Me siento realizada. Estoy feliz y satisfecha”, es lo primero que dice en esta entrevista. Médica cirujana, magíster en Salud Pública y especialista en Filosofía de la Ciencia, Wiesner llegó a la dirección en 2015 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 90 años de historia de la institución.

Su trayectoria técnica le permitió atravesar tres gobiernos de diversos tintes políticos —los de Juan Manuel Santos, Iván…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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