El legado de la primera mujer que dirigió el Instituto Nacional de Cancerología en 92 años

Carolina Wiesner cierra su periplo por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) con una sonrisa. “Me siento realizada. Estoy feliz y satisfecha”, es lo primero que dice en esta entrevista. Médica cirujana, magíster en Salud Pública y especialista en Filosofía de la Ciencia, Wiesner llegó a la dirección en 2015 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 90 años de historia de la institución.

Su trayectoria técnica le permitió atravesar tres gobiernos de diversos tintes políticos —los de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro—, que ratificaron su continuidad, además de uno de los mayores desafíos para el sistema de salud en Colombia y el mundo: la pandemia de covid-19.

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Durante más de una década al frente del Instituto (y más de 20 años desde su llegada como investigadora), impulsó una transformación institucional para fortalecer su capacidad científica y de investigación, promovió un nuevo modelo jurídico y laboral para retener el talento humano y puso en marcha un ambicioso proyecto para producir anticuerpos monoclonales biosimilares en el país. En uno de sus últimos objetivos, acompañó la construcción del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, la hoja de ruta que orientará los esfuerzos de Colombia frente a esta enfermedad durante los próximos años.

Al despedirse del cargo, Wiesner hace un balance de los avances, pero también señala las deudas que persisten: la fragmentación de la atención oncológica, las dificultades para acceder a diagnósticos oportunos, el alto costo de los medicamentos innovadores y la fuga de especialistas.

¿Cómo se siente al terminar este ciclo de su vida?

Yo me siento realizada. Me siento muy feliz y satisfecha. Para mí fue un honor representar al Instituto Nacional de Cancerología (INC). Allí tenemos un talento humano muy especial, especializado, técnico y profesional, del que aprendí muchísimo.

Usted llegó a la dirección del INC en 2015. ¿Qué encontró?

El cargo de director del Instituto Nacional de Cancerología es un cargo de gobierno, es decir, es nombrado por el ministro de Salud y el presidente del momento. En ese momento estaba el doctor Alejandro Gaviria, que era ministro de Salud y me nombró. Al principio estuve como encargada. Después llegó el presidente Duque, me solicitaron continuar y luego vino el presidente Petro con la ministra Carolina Corcho.

Yo he encontrado, y es lo que me ha gustado, que en el Instituto los cargos de director no son cuotas políticas del Gobierno, sino que durante estos 92 años se ha respetado una tradición técnica. Como yo venía del área de investigación, de la Subdirección de Investigaciones, fui aprendiendo de todas las dinámicas, porque el sector público es complejo y hay que tener memoria institucional. El director previo había sido el doctor Raúl Murillo y encontré un Instituto que tenía unas condiciones de mucho acúmulo de razonamiento técnico, modernidad y estructura. Lo más importante para una institución es que las personas que llegan encuentren condiciones favorables para cumplir sus funciones. Era una institución madura y sólida.

Me ha gustado ver en lo público la posibilidad de que el Estado sea innovador, preste servicios y rompa con la representación social de que lo público es corrupto, burocrático e ineficiente. El Instituto da fe, como lo menciona Mariana Mazzucato en su obra, de que el Estado tiene que generar bienestar y debe invertir. Es una entidad emblemática y transparente que demuestra que sí es posible construir algo así.

Usted ha dicho que el cáncer dejó de ser una enfermedad letal y se ha convertido en una enfermedad crónica. ¿Cómo se ha vivido en Colombia esa transformación?

El Instituto, desde su nacimiento, siempre estuvo preocupado por cómo hacer un registro nacional de cáncer en el país. Ha trabajado y recibido la orientación técnica de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, con la que se puede hacer seguimiento a la incidencia de casos nuevos. Uno ve cómo en Colombia fue ascendiendo la incidencia del cáncer, particularmente de los cánceres asociados a infecciones, porque estos se presentan en países o sociedades con menor desarrollo humano.

Desde mi perspectiva, a lo largo de esta trayectoria, el cáncer era una enfermedad relativamente rara. A la gente le daba pena decir que tenía cáncer; era un tabú, estaba escondido. Cuando entré al Instituto, a finales de los años noventa, los más prevalentes eran los cánceres asociados a infecciones. En la medida en que ha pasado el tiempo, se ve que estos han bajado relativamente y que se han posicionado otros tipos de cáncer, como el de mama y el de próstata. Sin embargo, ocupamos un lugar intermedio en el escenario mundial. Lo que hemos podido ver es que en los países de Europa o del norte la reducción de la mortalidad es impresionante: han logrado reducciones del 30 % o 40 % desde niveles de mortalidad muy altos.

Colombia y el Instituto hemos podido aprender cómo se puede lograr reducir la incidencia y, precisamente, con la incorporación de nuevas tecnologías médicas, el cáncer ya no se asocia necesariamente con la muerte. Hoy la persona enfrenta y asume el tratamiento con grandes posibilidades de curación.

Usted mencionaba la diferencia entre los cánceres asociados a infecciones y otros tipos de cáncer. Uno de esos casos es el cáncer de cuello uterino, frente al que existe una vacuna y en el que algunos países han conseguido avances importantes hacia su eliminación. ¿Qué ha pasado en Colombia con esa estrategia de prevención?

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En el mundo ya existen todas las tecnologías para eliminar el cáncer de cuello uterino, considerando como eliminación que la incidencia sea relativamente baja. Cuando yo llegué al Instituto, el cáncer de cuello uterino estaba entre las primeras causas de mortalidad por cáncer. Diez años después de la reforma del sistema de salud, gracias a que se logró la cobertura universal, comienza a bajar la mortalidad. Es el reflejo de lo que sucede en las décadas anteriores.

También porque las mujeres tienen mayor nivel educativo y, pues, acceden más a las tecnologías de tratamiento y de prevención, como la vacuna. Sin embargo, si uno mira la tendencia, esperaríamos que siguiera bajando y se estancó. Eso tiene que ver con el acceso a las tecnologías y esperaríamos que, a futuro, las niñas y las jóvenes se vacunen contra la vacuna del VPH, o vacuna contra el cáncer de cuello uterino, y podamos ver que el problema de salud pública siga disminuyendo.

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¿Qué explica ese estancamiento frente a ese cáncer y frente a la mortalidad?

Son muchos elementos. En este caso se perdió la credibilidad de la vacuna del VPH, se empezó a tener miedo porque supuestamente estaba asociada con eventos adversos que, en realidad, no estaban asociados. Esta vacuna es segura. Entonces el país dejó de vacunar, las niñas dejaron de vacunarse, los padres ya no querían. Se perdió la vacunación que antes era escolarizada y se pasó a vacunar en los servicios de salud, lo que hace más difícil alcanzar una cobertura del 80 % o del 90 %. Entonces, estos son fenómenos que podríamos llamar determinantes sociales.

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Pero precisamente cuando lanzamos el Plan Decenal para el Control del Cáncer, vemos cómo los factores de riesgo, cuando uno mira a largo plazo, se tratan con el nivel político. Todas las acciones del nivel comunitario y, por supuesto, unas mayores tecnologías de tratamiento.

En los últimos años, la introducción de un nuevo tratamiento sistémico, como es la inmunoterapia, transformó totalmente la realidad del tratamiento del cáncer. Esta nueva arma terapéutica se empezó a introducir precisamente cuando yo llegué a ser directora. Hoy un paciente tiene una supervivencia a 10 años, 20 años, con el uso de estos tratamientos, cuando antes la supervivencia era baja.

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Es tan compleja la enfermedad que hay que pensar en metas en el largo plazo, que se ven 20 años después, cuando se hace prevención, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano y todo el armazón terapéutico que tiene que hacerse con un trabajo multidisciplinario. Es decir, todos los grandes centros de tratamiento del cáncer no deberían estar dispersos por el país, sino mandar a los pacientes a pocos centros en donde se pueda aprovechar la tecnología y el talento humano. Porque si todos hacemos todo, que es lo que a veces pasa en Colombia, entonces la fragmentación, la no integralidad y los reprocesos hacen que no tengamos la eficiencia que se ha visto en otros países.

Colombia ha hecho muchos avances, pero cuando comparamos la supervivencia de ciertas patologías de alta incidencia, como cáncer de mama y cáncer de próstata, con países similares en la región, la supervivencia nuestra podría estar mejor. Entonces, todavía hay muchísimo por hacer.

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Frente a esa integralidad en la atención del cáncer, ¿qué retos tiene el país?

La Constitución permite que las personas puedan iniciar sus iniciativas comerciales o de servicios. Entonces, todos los médicos pueden iniciar su servicio, pero en el mundo se ha demostrado que, por ejemplo, la Organización Europea de Institutos de Cáncer considera un criterio de calidad el número de pacientes nuevos que atiende una institución, que no debe estar por debajo de 2.500. Entre 2.000 y 7.000 se considera un indicador, porque allí está todo el talento humano, toda la tecnología; es más eficiente. Todas las posibilidades diagnósticas para las neoplasias hemato-linfoides, que son muy costosas, están concentradas en un solo sitio, porque son 120 patologías y entonces cada uno va al sitio en donde está la mayor eficiencia.

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Por ejemplo, Bogotá tiene más o menos 8.000.000 de habitantes, con una incidencia de 180 por 100.000. Podríamos decir que hay entre 8.000 y 15.000 casos nuevos y tenemos más o menos 150 instituciones que registran servicios oncológicos. Si uno divide, sabiendo que es un promedio, estaría que cada entidad en Bogotá está viendo 150 pacientes nuevos. Luego, no es un criterio de calidad. Entonces uno dice, por ejemplo, el Instituto recibe 6.000 pacientes nuevos y las grandes clínicas y hospitales de Bogotá están entre 2.000 y 3.500. Entonces, todos los otros pacientes nuevos están dispersos, fragmentados. Sería una cuestión de organizarnos. Holanda, por ejemplo, tomó la decisión de concentrar a los especialistas en oncología para que los pacientes con las mismas patologías vayan a diferentes sitios. Podríamos ser más eficientes.

Eso aquí en Colombia es bastante difícil. Entonces, siempre vamos a tener esas dificultades de la fragmentación y el paciente yendo de un lado a otro. Por ejemplo, en el Instituto tenemos todos los servicios para atender adecuadamente a los pacientes, pero por la contratación, entonces, las aseguradoras consideran que prefieren la quimioterapia, no sé, que de pronto es más barato en otro lado y no contratan la integralidad. Sí creo que debería haber una revisión de cuál es el rol del aseguramiento en garantizar la integralidad.

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Las dificultades de organización y fragmentación que describe se hacen todavía más evidentes cuando se sale de Bogotá y se mira lo que ocurre en las regiones

En términos de control del cáncer es muy importante la organización. El tratamiento del cáncer no puede estar a la libre demanda y en la dinámica del mercado, eso no es suficiente. A veces siento que estamos como en una situación de la guerra del centavo y, entonces, deberíamos tener en el control del cáncer un trabajo mucho más colaborativo. Nosotros, por ejemplo, hicimos un convenio de colaboración con la Fundación Santa Fe de Bogotá para que, cuando haya algún daño en algún equipo, los pacientes puedan ir al Instituto de Cancerología. Y han ido. Tenemos los mismos equipos, la misma tecnología y los pacientes quedan sorprendidos, bien atendidos y no se les interrumpe la continuidad del tratamiento.

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¿Eso también podría ayudar en diagnosticos más oportunos y rápidos?

El diagnóstico es un tema que va más allá de los grandes centros oncológicos. La idea es que el diagnóstico se pueda hacer en cualquier rincón. Es decir, si un paciente tiene un síntoma sospechoso de cáncer, que el médico general lo pueda sospechar. Para eso necesita un entrenamiento, que pueda pedir los exámenes correspondientes y que lo pueda remitir directamente a los procedimientos diagnósticos correspondientes. El diagnóstico y la sospecha deben estar en cada rincón y, de ahí, con el apoyo de los grandes centros oncológicos, hacer el diagnóstico definitivo. Ese cuello de botella en el diagnóstico, porque a veces el paciente tiene que ir hasta el centro oncológico para corroborar su diagnóstico, hace que no seamos eficientes.

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Por eso nosotros hemos trabajado y recientemente salió una nueva ley que dice a las universidades: ustedes tienen que modificar su currículo para que los médicos generales tengan las competencias de hacer un diagnóstico temprano de cáncer, porque en este momento la enseñanza está un poco fragmentada. Se aprende semiología aquí, patología allí. Y nosotros hemos entendido que la enseñanza para los médicos generales debe ser desde un punto de vista semiológico, muy conductual: pida estos exámenes y, cuando tenga esto, es cuando lo remite al especialista, porque no hay suficientes especialistas. Eso ya está demostrado. La demanda de nuevos pacientes con cáncer está muy por encima de la oferta de especialistas y en el país no hemos hecho lo suficiente para que haya más formación del talento humano en las instituciones que podrían ampliar la oferta.

Carolina Wiesner fue la primera mujer en dirigir el Instituto Nacional de Cancerología en sus 92 años de historia. Tras más de una década en el cargo, deja un legado de transformación institucional y apuestas por la investigación y la innovación en el tratamiento del cáncer.

Usted hablaba del desarrollo de nuevos tratamientos, medicamentos y tecnologías para enfrentar el cáncer. Los últimos 20 años han sido de avances impresionantes en este campo. ¿Cómo está Colombia en la incorporación de esas nuevas tecnologías?

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Cuando yo entré al Instituto ya se había iniciado esta nueva era del tratamiento, que es la inmunoterapia: el uso de biotecnológicos innovadores para el tratamiento del cáncer, que han hecho una gran revolución. Empezamos a preocuparnos cuando vimos no solamente el incremento en la prescripción, sino además en el costo. Debo decir que en el Instituto, entre 2019 y 2024, hubo un incremento del 600 % en el gasto en medicamentos. Son anticuerpos monoclonales. Y cuando conversábamos con los médicos, nos decían: «Es que es lo que la evidencia ha demostrado y tiene la aprobación del Invima». Y nosotros, pues, autorizamos la prescripción y el gasto. Tuvimos grandes tensiones con los aseguradores, porque ellos decían: «Pero ¿cómo es que usted nos cuesta demasiado?». Y nosotros decíamos: «Este es un hospital académico, este es un hospital universitario».

Nosotros prescribimos el medicamento y, por supuesto, particularmente, por ejemplo, con la aseguradora Capital Salud, el incremento en la banda de riesgo se estaba superando. Y es un tema del uso de los medicamentos. Es una tensión que se da entre los aseguradores y los prestadores, pero que también nos permitió analizar qué podemos hacer. El Invima no analiza el precio del medicamento, sino su eficacia y su seguridad. Y ese medicamento entra al mercado y se incrementa en cinco o diez veces el costo del tratamiento.

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Nosotros comprábamos un gramo de un anticuerpo monoclonal que, en Colombia, vale cinco millones de pesos. Y ese mismo gramo de ese mismo medicamento innovador, en un país de altos ingresos como Holanda, cuesta 900.000 pesos. Entonces, hay unas distorsiones muy grandes en el mercado y creo que es necesario hacer una política de medicamentos, porque este es un porcentaje muy importante de lo que ha afectado financieramente al sistema de salud, que hoy tiene un déficit fiscal importante. Haciendo referencias internacionales, particularmente con los Países Bajos, y teniendo en cuenta la trayectoria y las capacidades que el Instituto ha desarrollado en la producción de fórmulas magistrales, el Instituto produce fórmulas magistrales en radiofármacos desde el año 2004.

Este servicio está posicionado; incluso ahora vendemos radiofármacos al sector privado a un precio razonable. No se hace una producción a gran escala, a escala industrial, sino para pacientes que tienen nombre propio. Fueron los mismos químicos farmacéuticos del Instituto quienes me dijeron: «¿Qué tal si empezamos a pensar…?». Con otras asesorías, empezamos a conocer si era posible realizar producción magistral de biotecnológicos, es decir, a baja escala, como se hacía desde la segunda mitad del siglo XX. Los que desarrollaron tecnologías que recibieron el Premio Nobel utilizaban estas tecnologías.

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Hicimos diez años de estudio, de prefactibilidad y factibilidad, y revisamos referencias internacionales, particularmente de Alemania. En la época de la pandemia, todos estos cultivos celulares, que son trabajados con ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales colombianos, nos dijeron: «Este es un proyecto disruptivo, nos encanta, nos enamora». Y, con toda la asesoría internacional, iniciamos el proyecto.

Entonces, ese es un proyecto absolutamente espectacular, estratégico, que, cuando yo me retiré, la ministra Ana María Vesga conocía y que va a tener apoyo del Ministerio. Vigencias futuras, porque es un proyecto en el que vamos a invertir. La idea es poder, en algún momento, mediante un proceso de investigación, desarrollo e innovación, tener anticuerpos monoclonales biosimilares en el Instituto.

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Está pensado a baja escala, inicialmente para los pacientes del Instituto, y posteriormente podría ampliarse la capacidad. Es un proyecto absolutamente fascinante, estratégico del Estado y que ha tenido reconocimiento nacional e internacional. Y he aprendido que, cuando la gente cree en los proyectos, independientemente de los cambios de administración, el proyecto continúa y crece, porque no es posible pensar en proyectos ambiciosos si no rompemos las barreras del tiempo. Estamos seguros de que en la medicina personalizada hay que reducir la escala.

Durante su administración también hubo varios hitos. Quisiera detenerme en dos de los últimos: la transformación institucional del Instituto, impulsada por una ley, y el Plan Decenal para el Control del Cáncer, que establece la hoja de ruta del país hasta 2035. Empecemos por la transformación del Instituto. ¿Qué buscaba ese cambio y qué logró?

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Cuando yo llegué como directora al Instituto de Cancerología, venía del sector de investigación y la investigación era supremamente compleja de realizar en una empresa social del Estado, porque toda la burocracia administrativa está centrada en el funcionamiento del hospital. El Instituto tenía 82 años de historia en investigación, con unos temas muy complejos para la oportunidad y el manejo de los recursos.

Yo quería hacer una institución mucho más moderna, para que los investigadores pudieran tener el reconocimiento —los que han hecho el doctorado— y hubiera mayor agilidad en la compra de los reactivos. Es decir, todo el tema de la oportunidad. Mientras el sector privado en servicios oncológicos, porque la oncología es un negocio que es rentable, se disparaba, y cuando la incidencia de cáncer era la más alta en Colombia, el Instituto de Cancerología se estaba quedando como un poquito allí. Era absurdo, porque la remuneración de los médicos en el Instituto es la de un funcionario público y en el sector privado se pueden ganar cinco veces más. Son los mismos pacientes, son los mismos procedimientos, son los mismos médicos y en el Instituto no podían recibir sino una remuneración que, debo decir, puede ser cinco veces inferior a la que se paga en el sector privado. Entonces empezamos a trabajar en un régimen laboral que funciona como un régimen laboral privado, que es mucho más flexible, sin perder la condición de que el Instituto es público.

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Hay muchas instituciones públicas de otros sectores, como el agrícola, que tienen régimen privado y tienen una mayor flexibilidad. Esta situación se hizo visible en la pandemia, con toda la manera como en el sector público las personas no están de planta, sino que prefieren no estar en la planta, sino por prestación de servicios, porque en términos económicos resulta mejor. Pero, en términos de calidad, no estar en la planta resulta absurdo. Empezamos a trabajar y esta necesidad se hizo visible en el Congreso de la República, inicialmente en la reforma con el ministro Fernando Ruiz. Esa fue archivada.

Pero en ese momento los congresistas visibilizaron un problema que antes no era tan claro y apoyaron un nuevo proyecto de ley específico para el Instituto, en el que se cambiara la naturaleza jurídica y el régimen laboral.

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La naturaleza jurídica, porque es un instituto de investigación e innovación con un hospital. Es una naturaleza híbrida que no existía en el país. O es hospital o es instituto de investigación. Aquí son las dos cosas, que es lo que está posicionado en el mundo, porque los hospitales que hacen investigación tienen mejor calidad. Y, por supuesto, un régimen laboral. Finalmente, el proyecto fue aprobado de manera unánime por el Senado en el año 2022, en el periodo en que yo ya terminaba el periodo del presidente Duque. Sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil presentó una demanda, por decir que ese régimen privado era inconstitucional. La Corte Constitucional falló a favor y se terminó nuestro régimen privado. Que, debo decir, es el régimen privado que está aprobado para el Hospital San Juan de Dios y que había sido puesto como propuesta para la reforma del sector salud.

El sector salud necesita un régimen especial. De eso estoy segura. Y creo que el régimen especial es el régimen privado que ahora tiene el Hospital San Juan de Dios, pero que resultó inconstitucional para el Instituto de Cancerología. Son las paradojas.

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Entonces, un instituto de investigación e innovación que no reconoce los títulos de doctorado y una entidad que debe seguir prestando sus servicios y que ahora se deben abrir a concurso de méritos. Eso está bien, con los riesgos que tiene el concurso de méritos, puesto que las preguntas no son acordes con las funciones que realizan las personas, sino con las funciones de los funcionarios del Estado. Se trató de que ahora las preguntas sean acordes con las funciones específicas en oncología. Quedamos con una naturaleza jurídica, ampliación de la planta, formalización laboral de las enfermeras, que antes estaban por una empresa que prestaba los servicios. Y, en términos de calidad, es importante que las enfermeras, los auxiliares, los químicos y los físicos estén en la planta. Esa fue la historia, que quedó un poquito incompleta, de la transformación institucional del INC.

Quisiera detenerme en un punto de lo que acaba de mencionar. Si entiendo bien, el concurso de méritos no está diseñado para valorar conocimientos tan específicos como los que requiere una institución como el Instituto Nacional de Cancerología.

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Realmente hay una oferta muy baja de especialistas en oncología. Eso era lo que le decíamos a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si abrimos un concurso de méritos para los especialistas en oncología, pues son muy pocos. Casi todos los que están trabajan en el Instituto o en otras instituciones, y los que están en el Instituto quieren seguir trabajando allí. Es decir, la oferta no es tan grande como para que se presenten miles y pasen los mejores. Yo diría que la oferta es pequeña y que quienes se presentan son los que probablemente van a estar corriendo riesgo.

La segunda especialidad no se reconoce dentro de los grados. Se reconoce al médico especialista. Entonces tenemos que generar todos los mecanismos para que, si se va a presentar un ginecólogo oncólogo, pero el cargo es de médico especialista, las funciones estén acordes con el título de la especialidad y no con el título de un no especialista. Se corren muchos riesgos.

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En los términos administrativos, sí se puede hacer un concurso abierto y todos los administrativos que cumplan podrán presentarse. Pero me parece que, para una entidad tan especializada como un Instituto de Cáncer, que es la única pública que existe en el país, hacer un concurso de méritos de ese tipo debería modificarse. No me parece que sea lo pertinente para garantizar que el personal idóneo entre a una institución de tan alta especialidad, porque una enfermera que lleva 15 años trabajando, prestando sus servicios, se presenta al concurso y no pasa, pues se pierde una experticia de todos estos años.

La idea era que entraran por un concurso de méritos relacionado con las funciones. Pero bueno…

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Directora del Instituto Nacional de Cancerología Foto: El Espectador - José Vargas

Usted ha señalado que las diferencias salariales entre el Instituto y el sector privado son muy amplias. ¿Cómo afecta esa brecha la capacidad del Instituto para retener a sus especialistas y fortalecer la investigación y la ciencia?

El Instituto ha sufrido de la fuga del talento humano. Muchas personas que se forman en el Instituto son espectaculares. He tenido que darles el abrazo y despedirlos porque las diferencias con lo que se les ofrece en el sector privado son muy amplias. Debo decir, por ejemplo, que un dermatólogo oncólogo en el Instituto se gana en una entidad privada como el CTIC, por lo que trabaja dos días allá, lo que se gana de salario en el Instituto en un mes. O sea, es una diferencia demasiado grande. Y la idea es que las personas no trabajen en varias entidades. La Organización Europea de Institutos de Cáncer, en sus estándares de acreditación, dice que los médicos especialistas deben estar concentrados en una sola institución para poder mejorar la investigación, hacer docencia y academia. Pero si están trabajando en diferentes sitios, en una misma ciudad, pues no es lo lógico.

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Siempre en el mundo entero se gana un poco menos en lo público. Pero, por ejemplo, en Europa lo público es para toda la ciudadanía: el que tiene la mejor calidad, donde van todos. Lo privado es una excepcionalidad, con unas diferencias de remuneración no tan altas. Entonces, las personas están trabajando felices, cada uno en su sitio, y no como en Colombia, donde están compensando las deficiencias de lo público en otras entidades privadas, o los privados que quieren buscar el volumen y el goodwill de tener un gran volumen de pacientes. Eso me parece que no es eficiente y no debe ser la organización. Un Instituto de Investigación e Innovación que no reconoce el título de doctorado… Hemos dicho en el Instituto: eso es el pleistoceno.

Quisiera que habláramos brevemente del Plan Decenal para el Control del Cáncer, que se presentó hace poco. ¿Qué significa para usted cerrar su etapa al frente del Instituto con el lanzamiento de esta hoja de ruta?

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Tengo una gran gratitud. Me siento agradecida porque mi cierre en el Instituto Nacional de Cancerología lo pudimos hacer con el lanzamiento del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035. Fue un trabajo que se hizo en la administración previa, con la participación de todos los actores. Creo que frente al cáncer estas divisiones no se pueden dar y agradezco a la ministra Ana María Vesga por la posibilidad que me dio de hacer el lanzamiento de este plan, que precisamente muestra los grandes desafíos, los grandes derroteros. No debemos concentrarnos en todas las vicisitudes que implica el control de la patología, sino en los grandes desafíos que quedaron allí plasmados y que serán la hoja de ruta para el país.

Yo no tengo sino gratitud para todas las personas del Instituto de Cancerología. Todo mi afecto, todo mi cariño, todo mi reconocimiento para que esta entidad pública siga siendo ejemplo de transparencia, de cero corrupción y de eficiencia, y de responder a la ciudadanía en Colombia.

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