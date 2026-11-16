Carolina Wiesner: el legado de once años al frente del Instituto Nacional de Cancerología
Después de once años al frente del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner habla sobre los avances que han transformado el tratamiento del cáncer, los desafíos que todavía enfrenta Colombia para prevenirlo y atender a los pacientes, y el futuro de la investigación oncológica en el país. Una conversación sobre su legado y las tareas que siguen pendientes.
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