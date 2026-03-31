Carrera Corre Mi Tierra Medellín retirará publicidad relacionada con la depresión

La carrera Corre Mi Tierra tendrá lugar en Medellín. Foto: Getty Images

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En redes sociales hay un mensaje publicitario que está generando críticas. “Si tienes depresión, todo lo que necesitas es correr”. Con esa frase, la carrera Corre Mi Tierra, apoyada por la Alcaldía de Medellín, promocionó su evento en la capital antioqueña.

Las críticas no se hicieron esperar. La mayoría recalcaban que no se puede reducir el tratamiento de la depresión a una carrera. La epidemióloga Silvana Zapata, por ejemplo, rechazó la pieza publicitaria en su cuenta de X, y calificó el mensaje como “irresponsable”. “Correr no es todo lo que necesita un paciente, la evidencia en clara que es solo complementario y depende de la condición de cada paciente”, recalcó.

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Ante esta situación, los organizadores pidieron disculpas e informaron que retirarán todas las piezas publicitarias que habían sido distribuidas en Medellín. “Bajo ninguna circunstancia hemos querido hacer un llamado a desconocer la importancia de acudir a ayuda especializada para el tratamiento de esta u otra condición relacionada con la salud mental”, escribieron en un comunicado.

Además explicaron que su intención era resaltar la importancia de la actividad física como una herramienta para mejorar la salud mental, tal como lo reconoce la evidencia científica.

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Diferentes instituciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han recalcado el importante rol que tiene la actividad física en la salud mental de los niños, jóvenes y adultos. Además, en los adultos ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculopatías, el cáncer y la diabetes; reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad; y favorece la salud cerebral y el bienestar general.

En los niños y adolescentes, según la OMS, promueve la salud de los huesos, estimula el crecimiento y el desarrollo saludables de los músculos y mejora el desarrollo motor y cognitivo.

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