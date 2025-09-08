Casi la mitad de la población con diabetes no ha sido diagnosticada

Aunque el estudio determinó que el 91 % de las personas diagnosticadas recibía algún tipo de tratamiento farmacológico, solo el 42 % tenía sus niveles de azúcar en sangre controlados de forma óptima. Foto: EFE - ARSHAD ARBAB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo estudio, que analizó datos de 204 territorios entre 2000 y 2023, concluyó que una gran parte de la población mundial con diabetes sigue sin ser diagnosticada o no recibe una atención óptima.

En concreto, el estudio publicado este lunes 8 de septiembre en la revista académica The Lancet Diabetes & Endocrinology, se estima que en 2023 el 44 % de las personas mayores de 15 años con diabetes desconocen su condición.

“El infradiagnóstico fue mayor entre los adultos jóvenes, a pesar de que se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones a largo plazo”, señalaron los autores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, quienes se aliaron con una red global de colaboradores para adelantar el estudio.

El problema, como reconocieron los investigadores, también tiene que ver con la atención óptima que reciben los pacientes diagnosticados. Aunque el estudio determinó que el 91 % de las personas diagnosticadas recibía algún tipo de tratamiento farmacológico, solo el 42 % tenía sus niveles de azúcar en sangre controlados de forma óptima.

Dicho de otra manera, solo el 21 % de todas las personas con diabetes a nivel mundial, tienen su enfermedad controlada de manera adecuada.

De acuerdo con el estudio, la situación no es homogénea en todo el planeta. Mientras América del Norte y Asia-Pacífico, ambas regiones con ingresos altos, registraban las tasas más altas de diagnóstico y de tratamiento entre personas diagnosticadas, respectivamente, en África subsahariana central menos del 20 % de las personas con diabetes eran conscientes de su enfermedad.

Por su parte, el sur de América Latina reportó las tasas más altas de control óptimo de la glucosa en la sangre de las personas tratadas.

Lauryn Stafford, autora principal del estudio e investigadora del IHME, declaró que para 2050, se prevé que en el mundo haya 1.300 millones de personas con diabetes, “y si casi la mitad de ellas no saben que padecen una enfermedad grave y potencialmente mortal, podría convertirse fácilmente en una epidemia silenciosa”.

Ante el preocupante panorama, los investigadores resaltaron la importancia de invertir en programas de detección para la población más joven y el acceso de medicamentos y herramientas de control de la glucosa, recordando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como objetivo que para 2030 el 80 % de las personas con diabetes fueran diagnosticadas clínicamente.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺