Sanitas vuelve a manos de Keralty tras fallo de la Corte Constitucional

En un comunicado, Keralty aseguró que la decisión restituye sus derechos como administradores de Sanitas y anunció el inicio de un proceso de “reconstrucción” de su red de atención. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de más de un año de intervención estatal, la EPS Sanitas regresó oficialmente al control de Keralty. Así lo confirmó la empresa este lunes 8 de septiembre, luego de que la Corte Constitucional declarara ilegal la medida adoptada por el Gobierno Nacional en 2024.

En un comunicado, Keralty aseguró que la decisión restituye sus derechos como administradores de Sanitas y anunció el inicio de un proceso de “reconstrucción” de su red de atención. La compañía insistió en que la intervención afectó la prestación de servicios y dejó secuelas que tardarán en superarse.

Durante el periodo de intervención, Sanitas acumuló pérdidas netas que superaron los 900.000 millones de pesos en 2024, una cifra incluso mayor a la registrada el año anterior. Ese deterioro financiero se dio en medio de quejas de usuarios, problemas de atención y un incremento en las tutelas que obligaban a garantizar servicios de salud. Aunque Keralty había anunciado un plan de choque, reconoció que aún desconoce con exactitud el estado en que recibe la empresa. Por eso, anunció que no se trata de un motivo de celebración, sino de un proceso de restitución incompleto, y aseguró que reclamará una reparación integral por los daños que, a su juicio, dejó la intervención.

Hoy, Sanitas sigue siendo un actor central del sistema de salud. Cuenta con cerca de 5,7 millones de afiliados, lo que la convierte en la segunda EPS más grande del país. Ese peso hace que el interrogante más importante sea qué sucederá con la atención de esa población y si se logrará estabilizar un servicio que quedó debilitado tras más de un año bajo control estatal.

La Corte Constitucional dejó claro que la medida de la Superintendencia de Salud fue adoptada sin las garantías mínimas para la empresa, y por ello decidió revertirla. Sin embargo, este fallo no resuelve por sí mismo los problemas estructurales que afectan a la EPS.

Por ahora, el fallo ordena al Gobierno cumplir con las obligaciones financieras pendientes con la EPS y garantizar su estabilidad operativa. Keralty pidió también establecer medidas para que una situación similar no vuelva a repetirse en el país.