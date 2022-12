Ciberataque plataforma Keralty: ¿Qué pueden hacer usuarios de Sanitas y Colsanitas?

Los servidores informáticos de las empresas del Grupo Keralty han sido objeto de un ciberataque. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El domingo 27 de noviembre, el grupo de empresas privadas Keralty, que en Colombia es propietario de la EPS Sanitas y el servicio de medicina prepagada Colsanitas, señaló que sus servidores informáticos fueron objeto de un ciberataque. Desde entonces, todas sus plataformas han registrado fallas. (Lea: Keralty, grupo de EPS Sanitas y Colsanitas, confirma ciberataque a su plataforma)

En redes sociales, varios usuarios han presentado sus quejas ante las fallas del sistema. Por ejemplo, una mujer aseguró que estaba en estado de embarazo con alto riesgo por hipertensión, razón por la cual lleva tres días hospitalizada en la Clínica Universitaria de Colombia. Pero, advirtió, han podido concluir los exámenes por la caída de la plataforma.

Otra usuaria denunció que el 28 de noviembre, sobre la 1:30 de la tarde, en la sede de urgencia de Sanitas de la calle 13, se encontraban personas en el piso y con fuertes dolores, que no habían podido ser atendidas por la falla en el sistema.

En cuanto a las incapacidades, otra usuaria aseguró que presentó a su empresa la incapacidad que le entregó Sanitas, pero, por la falla del sistema, se la entregaron a mano y con los respectivos sellos. “En la compañía no me aceptan esa incapacidad, si no vuelve el sistema me van a descontar los dos días”, explicó en su cuenta de Twitter. (Puede leer: Uso de tapabocas será obligatorio nuevamente en lugares donde haya aglomeraciones)

Ante estas diversas quejas, Sanitas decidió emitir unos lineamientos que pueden seguir los usuarios mientras se restablecen los servicios:

1. Asiste con normalidad a tus citas programadas.

2. Presenta la orden médica para la realización de exámenes y procedimientos.

3. Cancela tu cuota moderadora en los puntos de pago.

4. Si cuentas con copia de tu historia clínica, resultados de los últimos exámenes y fórmula de medicamentos preséntalos durante la consulta.

5. Agenda, cancela o reprograma tus citas en centros médicos EPS Sanitas a través de los canales telefónicos: Bogotá: (601)3759000; Barranquilla: (605)3226888; Bucaramanga: (607)6852985; Cartagena: (605)6545754; Cali: (602)3989340; Medellín: (604)5908383; Villavicencio: (608)6611838.

6. Si necesitas autorizar servicios médicos y/o medicamentos, conocer información general, consultar el estado de afiliación o solicitar citas en centros médicos de EPS Sanitas, ingresa a Asesor en Oficina en Línea en este link.

7. Agrega a tus contactos de WhatsApp a Ana María, nuestra asistente virtual, con el número 3202550525 para gestionar tus autorizaciones.

La alerta de la Defensoría a Keralty

La Defensoría del Pueblo, por medio de su cuenta de Twitter, le pidió a la empresa Keralty a que restaure sus servicios virtuales, ya que está en riesgo la vida y la salud de sus afiliados, quienes se han visto perjudicados por la imposibilidad de acceder a los servicios en la página web.

En la actualidad, Keralty cuenta con diez clínicas, seis centrales de urgencia, 61 centros de laboratorio clínico, 32 centros diagnósticos, 107 centros médicos y alrededor de 19 mil profesionales de la salud y colaboradores, También tiene una red de prestadores en 412 ciudades de Colombia, con más de 7.000 entidades y 6.500 profesionales. (Le puede interesar: MinSalud tiene acuerdo para llegada de vacunas contra viruela del mono, pero sin fecha)

“También se debe garantizar la continuidad del tratamiento a quienes padecen enfermedades crónicas y graves, y a quienes requieren atención prioritaria o de urgencia, así como intervenciones, procedimientos o exámenes diagnósticos”, apuntó la Defensoría.

Además, le exigieron a la Superintendencia de Salud hacer seguimiento al caso de la empresa Keralty, quien debe dar a conocer si los datos de los usuarios se vieron comprometidos y solucionar inmediata y efectivamente.

