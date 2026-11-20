A pesar de esto, es una enfermedad sobre la que aún desconocemos mucho. La ciencia ha encontrado rastros de cáncer en fósiles de animales con más de 70 millones de años de antigüedad, pero apenas el siglo pasado empezaron a desarrollarse y usarse masivamente los tratamientos…

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo mueren más de 26.000 personas a diario por algún tipo de cáncer. Después de las enfermedades cardiovasculares, es la segunda causa de muerte más común, y acumula unos 10 millones de fallecimientos cada año.

A pesar de esto, es una enfermedad sobre la que aún desconocemos mucho. La ciencia ha encontrado rastros de cáncer en fósiles de animales con más de 70 millones de años de antigüedad, pero apenas el siglo pasado empezaron a desarrollarse y usarse masivamente los tratamientos no quirúrgicos para hacerle frente a esta enfermedad.

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Cuando afecta un órgano, el cáncer suele desarrollar tumores en los que se encuentra una gran parte de las células malignas. Sin embargo, desde hace varias décadas se sabe que también es clave el “microambiente tumoral”, que es el entorno en el que crece el tumor y del que dependerá su desarrollo. De las células que están presentes en ese ambiente depende el ritmo de crecimiento del tumor, su capacidad de hacer metástasis y la probabilidad de tratarlo con éxito.

Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford publicó esta semana la revisión más amplia y detallada que se ha hecho sobre ese microambiente de los tumores cancerígenos. Sus resultados, que se encuentran en la revista Nature, una de las más importantes del mundo, demuestran que ese entorno tiene similitudes entre diferentes tipos de cáncer, lo que podría abrir la puerta a una nueva posibilidad de tratamiento.

La investigación recopiló la evidencia científica publicada hasta ahora para más de 15 millones de células de ese microambiente, correspondientes a 42 tipos de tumores cancerígenos sólidos, incluyendo análisis en humanos y en ratones. Solo en humanos, el análisis incluyó más de 12,8 millones de células, extraídas en 2.855 muestras de tumores y su ambiente circundante. Lo llamaron “el atlas del microambiente tumoral”, en lo que reconocen como la mirada más completa de este fragmento de la enfermedad.

Hasta ahora, señalan los científicos, los estudios sobre el microambiente de los tumores se habían centrado en analizar algunos de los tipos de células que allí se encuentran, y tratando por separado cada tipo de cáncer. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que encuentra que los microambientes tumorales de los 42 tipos de cáncer que analizaron se parecen entre sí, comparten algunas de sus células, permitiendo crear un estándar para establecer como el microambiente afectara el desarrollo de los tumores cancerígenos. Además, encontraron que los análisis tienen resultados similares entre humanos y ratones.

“Al establecer el alto grado de conservación entre especies en los microambientes tumorales asociados a humanos y a ratones, este atlas cierra una brecha crucial en la traslación de modelos preclínicos a la enfermedad humana”, escribieron los científicos en la publicación. Al crear un marco estandarizado para analizar los datos sobre cáncer, este atlas permite comprender los mecanismos que el microambiente le brinda al tumor para defenderse, favorecer su crecimiento o, en algunos casos, retrasarlo.

Este no es, sin embargo, el punto final de la investigación. De hecho, aún hace falta profundizar mucho más en cómo operan las células del microambiente sobre los tumores, pues, aunque hay asociaciones claras, no ha sido posible establecer la causa detrás de los efectos que algunos tipos de células tienen en los tumores.

Pero, el atlas sí brinda una primera mirada muy amplia y muy compleja hacia el estudio del microambiente asociado a los tumores. Con esto, se abre la posibilidad a que, analizando las células que lo rodean, la medicina pueda intentar predecir cómo se desarrollará el tumor. A partir de esto, será posible desarrollar alternativas de tratamiento enfocadas en el microambiente y no solo en el tumor. Aunque queda un largo camino por delante, los científicos de la Universidad de Stanford pusieron una primera piedra clave al desarrollar este atlas, que demuestra que al menos 42 tipos de cáncer tienen cosas en común que harían favorable estudiarlos en conjunto y no siempre por separado.

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