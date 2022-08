Alarma por malentendido en Brasil. Matan monos por aumento de casos de viruela símica

Hasta el momento, se han reportado más de 28.100 casos y 12 muertes en el mundo. Foto: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos

En Brasil, en las últimas semanas, los casos de viruela símica o viruela del mono han incrementado de forma alarmante. Algunas autoridades, de manera irresponsable, insinuaron que ese aumento se podría deber a los monos, por lo que en varias ciudades se han reportado ataques físicos y envenenamiento a estos animales. (Lea: Los departamentos que han reportado los 55 casos de la viruela del mono en Colombia)

En una reserva natural en Rio Preto, por ejemplo, 10 monos parecen haber sido envenenados o heridos intencionalmente en la última semana, de acuerdo con un reporte de noticias G1. Según este medio, “varios rescatistas y activistas sospechan que fueron envenenados y atacados después de que se confirmaron tres casos de viruela del mono en esta región”.

Hasta el momento, en Brasil se han reportado más de 1.700 casos y una muerte, según los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante el estigma que se ha levantado en Brasil con los monos, muy similar a lo que sucedió con los murciélagos y el virus SARS-CoV-2, esta entidad ha decidido emitir una alerta.

Por medio de un comunicado, la entidad enfatizó en que los brotes de viruela del mono no están relacionados con los monos. “Lo que la gente necesita saber es que la transmisión que estamos viendo está ocurriendo entre humanos”, dijo Margaret Harris, portavoz de la OMS.

Harris enfatizó en que no se puede culpar ni estigmatizar a los monos por el incremento de casos en un determinado país. Señaló, además, que a pesar del nombre de esta enfermedad, los monos no son los principales transmisores y no tienen que ver con el brote que se está registrando. Hasta el momento, se han reportado más de 28.100 casos y 12 muertes en el mundo. (Puede leer: Viruela del mono: OMS hace llamado para que acceso a las vacunas sea equitativo)

El nombre de esta enfermedad se debe a que este virus se identificó por primera vez en monos que eran empleados con fines investigativos en Dinamarca. Sin embargo, no es exclusivo de esta especie. También se han reportado casos en otros animales, principalmente en roedores.

Para Harris, la preocupación debería centrarse en “dónde está circulando en la población humana y qué pueden hacer los humanos para protegerse de contraerlo y transmitirlo. La gente ciertamente no debería estar atacando a ningún animal”, anotó.

Por eso, advirtió, la mejor manera de controlar los brotes de viruela del mono en los países es reconocer los síntomas y, en caso de presentarlos, y buscar ayuda médica para tratarlo y evitar que se complique. Además, aislarse para evitar contagiar a otras personas. (Le puede interesar: ‘Tenemos una ventana de oportunidad para contener la viruela del mono’: Minsalud)

