Clínica San Rafael aclara salida de médicos y advierte crisis financiera

El Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá, desmintió este lunes 6 de octubre las versiones sobre una supuesta salida masiva de especialistas de la institución. En un comunicado a la opinión pública, la clínica explicó que la modificación de su modelo de contratación hace parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera y no afectará la atención a los pacientes.

Según el hospital, los cambios implican la salida de 58 profesionales del modelo contractual anterior y el inicio de negociación con otros 11 médicos para su vinculación bajo el nuevo esquema. En total, la medida impacta al 3,5 % del personal, que asciende a 1.638 colaboradores en planta.

“La institución tomó decisiones orientadas a modificar el modelo de contratación de un grupo de profesionales de la salud. Algunos no aceptaron el nuevo modelo y, por esa razón, no continuarán prestando sus servicios, pero esta situación no afectará la atención de los pacientes”, señaló la dirección general de la clínica.

La decisión, añadió la institución, responde a la crítica situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, marcada por retrasos en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En un segundo comunicado, la Clínica San Rafael detalló que la cartera adeudada por las EPS supera los 173.000 millones de pesos, de los cuales el 43,5 % tiene más de 270 días de mora.

Esta situación (indicó el hospital) ha generado “retrasos en la liquidez, limitaciones para la inversión y tensiones sobre el flujo de recursos necesarios para la operación diaria”.

Pese a ello, la institución reiteró su compromiso con garantizar la continuidad y la seguridad en la prestación de los servicios. “Continuaremos trabajando para asegurar la atención oportuna y segura de los pacientes, en medio de un contexto nacional complejo que ha deteriorado las condiciones financieras del sector salud”, añadió.

El hospital también precisó que los reportes sobre afectaciones en la prestación de servicios no se deben a la decisión contractual en curso, sino a las dificultades acumuladas por la crisis estructural que atraviesa el sistema.

“Somos conscientes de que estas decisiones generan algunas afectaciones, pero el contexto impuesto sobre los prestadores hace inevitable adaptar nuestra operación para seguir brindando la mejor atención posible”, concluyó la Dirección General del Hospital Universitario Clínica San Rafael.

