Colombia aprueba el principal medicamento para tratar la enfermedad de Chagas

El insecto Triatoma infestans, que transmite el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Foto: https://picryl.com/

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Por primera vez, Colombia cuenta con registro sanitario de Benznidazol 100 mg en tabletas, un medicamento clave para tratar oportunamente el Chagas, una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi y que puede ser transmitido por una buena cantidad de vectores, entre ellos chinches de la subfamilia Triatominae. Con frecuencia, esta enfermedad pasa desapercibida, no solo por su desconocimiento sino porque lsus síntomas se pueden confundir con otras enfermedades febriles propias del trópico, además del marcado subregistro de casos.

El Benznidazol es el principal tratamiento para el Chagas. Es por ello que la probación de su registro sanitario, comunicó el Ministerio de Salud, permitirá responder de manera más efectiva ante esta situación que afecta a comunidades en diferentes territorios del país.

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La cartera afirmó que esto hará posible ampliar el acceso a un tratamiento temprano de personas afectadas, especialmente para poblaciones en riesgo. Además, se podrá reducir la progresión de la enfermedad y prevenir complicaciones crónicas, principalmente cardíacas y digestivas asociadas a la infección.

“El acceso oportuno a este medicamento nos permite actuar a tiempo, evitar complicaciones graves y proteger la vida de miles de personas, especialmente en las regiones más vulnerables del país”, aseguró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Este es un paso importante para cerrar brechas en salud y avanzar en el control del Chagas en Colombia”.

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Pero, sumado al acceso al tratamiento, la aprobación del Benznidazol podría impulsar la producción nacional de medicamentos estratégicos, así como fortalecer la autonomía del país en salud. El aval del registro sanitario fue resultado de la articulación entre el Minsalud y el Ministerio de Ciencias, a través del financiamiento del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y bajo la titularidad de la Universidad de Antioquia.

Sobre el Chagas

Esta enfermedad parasitaria es trasmitida en la mayor parte nuestro país por debajo de los 1,800 metros sobre el nivel del mar. Chinches como Triatoma infestans y Triatoma dimidiata son algunas de las más relevantes en Colombia, y en el campo son conocidas con un nombre muy popular: “pito”. Estas especies encuentran un buen hogar para vivir en las viviendas de palma, bahareque y piso de tierra, donde libera heces que luego pueden ingresar a los humanos a través de lesiones en la piel o membranas mucosas. De ese modo se transmite el parásito Trypanosoma cruzi.

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Silenciosamente, en una cuarta parte de las personas infectadas se produce un daño cardiaco progresivo e incapacitante, con una alta mortalidad e impacto en el sistema de salud. Esto a pesar de ser una enfermedad que podría ser diagnosticada y tratada de manera temprana. Se estima que en Colombia, alrededor de 12 millones de ciudadanos están en riesgo de adquirir la infección.

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