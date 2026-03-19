Psiquiatras alertan falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para la salud mental

Imagen de referencia. La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos de los pacientes. Foto: Pixabay

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A través de un comunicado, psiquiatras de distintas regiones del país alertaron sobre la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para la salud mental, como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

“Las personas que viven con enfermedades mentales pueden requerir intervenciones farmacológicas y su abordaje exige información adecuada, fortalecimiento de la adherencia y continuidad en los tratamientos, para alcanzar los objetivos terapéuticos”, explicó la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP).

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Además, subrayó que la interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos no solo puede comprometer procesos terapéuticos que se han construido durante periodos, sino que también se asocia con desenlaces negativos para la salud. Entre ellos, dijo la asociación, se pueden presentar recaídas, re hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y un aumento en el riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio.

Es por ello que la ACP hizo un nuevo llamado a todos los actores de la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría para que adopten las medidas necesarias, que permitan superar las barreras actuales. “Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”, se lee en el comunicado.

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Son varios los actores que intervienen en la cadena de suministro de medicamentos en Colombia. Está el Invima (el ente regulador que autoriza y vigila la calidad de los medicamentos, desde su producción hasta su comercialización); la industria (los laboratorios que hacen o importan los medicamentos); los hospitales y las clínicas (en donde se prescriben y administran los medicamentos); las EPS, que gestionan la entrega o no de esos medicamentos, y están los gestores farmacéuticos, que se encargan de distribuir y, en muchos casos, de comprar los medicamentos. Del buen funcionamiento de esa multiplicidad de actores y de sus responsabilidades depende hasta la entrega de un acetaminofén.

En distintas ciudades del país, persisten las denuncias por parte de pacientes que no han recibido los fármacos que requieren para continuar con sus tratamientos. En entrevista con Noticias Caracol, Alexie Vallejo, miembro de junta directiva de ACP, explicó que desde hace mas de un año han existido “interrupciones sistemáticas sobre distintos grupos de medicamentos”.

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En la actualidad, dijo Vallejo, se ha reportado disminución en la disponibilidad de antidepresivos, como Venlafaxina y Clomipramina, y en medicamentos para la ansiedad, como las benzodiacepinas, en particular Lorazepam. También se ha reducido la oferta de antipsicóticos, para pacientes con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar u otras patologías, como Quetiapina y Paliperidona.

Del mismo modo, se han presentado problemas en la entrega de medicamentos para el tratamiento de TDAH, puntualmente Metilfenidato, que en algunas presentaciones, de acuerdo con Vallejo, puede mejorar considerablemente la adherencia y calidad de vida de los pacientes.

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