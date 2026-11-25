Uno de los objetivos señalados por el Gobierno es contar con la experiencia y la…

Colombia busca fortalecer su cooperación con Dinamarca en materia de salud, con énfasis en la prevención y la detección temprana del cáncer, la atención de enfermedades crónicas y la modernización de los servicios sanitarios. Así lo planteó el Minsalud tras una reunión entre la ministra Ana María Vesga y su homóloga danesa, Ida Auken, realizada en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el marco de la visita oficial de la reina Mary de Dinamarca al país.

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Uno de los objetivos señalados por el Gobierno es contar con la experiencia y la asistencia técnica de Dinamarca para fortalecer la implementación del Plan Decenal para el Control del Cáncer en los territorios. El comunicado de prensa del Ministerio también menciona el Plan Nacional de Enfermedades No Transmisibles, cuya formulación y puesta en marcha hacen parte de los asuntos en los que Colombia espera avanzar con esta cooperación.

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Entre las áreas identificadas para el intercambio se encuentran la formación de los equipos de atención primaria, la incorporación de herramientas digitales para identificar factores de riesgo y hacer seguimiento a los pacientes, y el fortalecimiento de las acciones de prevención, detección y diagnóstico oportuno. También se mencionaron enfermedades como la diabetes y la obesidad.

La ministra danesa destacó la importancia de fortalecer la atención primaria y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de los sistemas de salud. “Esto exige replantear cómo se organiza y se presta la atención en salud. Necesitamos una atención primaria más sólida, una mejor coordinación dentro de los sistemas de salud y nuevas formas de tecnología para acercar la salud a los pacientes”, señaló Auken.

La funcionaria también se refirió a algunos de los desafíos que enfrentan los sistemas sanitarios: el aumento de la esperanza de vida, la mayor necesidad de cuidados prolongados para personas con enfermedades crónicas, el incremento de los costos de los tratamientos y la escasez de profesionales de la salud. Además, destacó la importancia de continuar trabajando en la salud de las mujeres.

Sin embargo, las entidades no detallan todavía un acuerdo operativo, recursos comprometidos, responsabilidades específicas ni fechas para poner en marcha las iniciativas anunciadas.

La cooperación sería con énfasis territorial

El Ministerio de Salud señaló que uno de los propósitos de esta cooperación es orientar los esfuerzos hacia regiones con dificultades de acceso a los servicios, como La Guajira, Chocó y la costa pacífica colombiana. Según la cartera, el fortalecimiento de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías podrían contribuir a reducir las brechas entre las principales ciudades y las zonas rurales y dispersas.

La agenda también contempla evaluar los costos y los resultados de las intervenciones en salud para orientar las decisiones de financiación, así como explorar alternativas para modernizar la infraestructura hospitalaria mediante tecnologías digitales y criterios de sostenibilidad.

La directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología, Lina María Trujillo, destacó el potencial de este intercambio para fortalecer las capacidades del país. La alianza representa, en sus palabras, “una oportunidad para fortalecer las capacidades del país, impulsar la innovación en salud y avanzar hacia una atención más oportuna, equitativa e integral, en la que el lugar de residencia no determine las posibilidades de prevenir, detectar y tratar el cáncer”.

La ministra danesa reconoció, a su vez, la experiencia del Instituto Nacional de Cancerología y resaltó el valor del intercambio entre ambos países: “El trabajo que realizan en el Instituto Nacional de Cancerología es una gran inspiración, y aprender unos de otros es esencial para seguir avanzando”, afirmó.

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