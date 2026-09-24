Los nacimientos siguen cayendo en Colombia, pero 2026 trae, por ahora, un dato inesperado

Una nueva información que acaba de publicar el DANE ha traído un par de sorpresas sobre la forma en que está cambiando la población colombiana. La primera ya se veía venir: en 2025 nacieron menos niños que nunca en la última década. La segunda es bastante más inesperada: entre enero y julio de 2026 se registraron más nacimientos que en el mismo periodo de 2025 , lo que rompe, al menos por ahora, con la caída sostenida que se venía observando.

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El DANE acaba de publicar las cifras definitivas de Estadísticas Vitales para 2025 y, al mismo tiempo, los datos preliminares de nacimientos y defunciones correspondientes a los primeros siete meses de 2026. Durante 2025 se registraron 441.537 nacidos vivos en Colombia, una disminución de 2,7 % frente a 2024. Se trata del número más bajo de nacimientos de toda la serie presentada por el DANE para el periodo 2016-2025.

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La caída se entiende mejor al mirar cómo ha cambiado la cifra. En 2016 se registraron 647.521 nacimientos; en 2017 fueron 656.704; en 2018, 649.115; en 2019, 642.660; en 2020, 629.402; y en 2021, 616.914. A partir de ahí, la disminución se hizo todavía más evidente: 573.625 nacimientos en 2022, 515.549 en 2023, 453.901 en 2024 y 441.537 en 2025. Es decir, en una década Colombia pasó de registrar alrededor de 650.000 nacimientos al año a poco más de 440.000.

Pero 2026 trae un dato inesperado. Entre enero y julio de 2026 se registraron 3.776 nacimientos más que durante el mismo periodo de 2025. Significa que, al menos en los primeros siete meses de este año, la tendencia no continuó exactamente de la misma manera. Eso sí, la información divulgada corresponde a ese periodo de 2026, por lo que todavía no permite saber qué ocurrirá con el número total de nacimientos cuando termine el año.

A pesar de eso, las cifras siguen confirmando que las colombianas tienen cada vez menos hijos. En 2025, la tasa global de fecundidad, que mide el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, llegó a 1,0 hijos por mujer, el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años, según el DANE. Es importante precisar que esto no quiere decir que todas las mujeres tengan un hijo.

Es un promedio que permite observar cómo está cambiando el comportamiento reproductivo de la población.

Al mirar cómo se comporta esta tasa según la edad, el DANE encuentra que la caída es especialmente marcada entre las mujeres de 20 a 24 años. En este grupo, la tasa específica de fecundidad se redujo en 2,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres frente a 2024. Esta edad y este dato son importantes porque implican que la reducción también se está reflejando en las edades en las que históricamente se concentraba una parte importante de los nacimientos.



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