En lo corrido de 2026, se han registrado 436 accidentes por mordedura de serpiente

Cada año, el INS fabrica entre 20.000 y 30.000 viales bajo estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura para atender estas emergencias. Foto: Australian Reptile Park

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que entre el 1°. de enero y el 3 febrero, se han registrado 436 accidentes por mordedura de serpiente en Colombia, es decir, en promedio, unas 13 al día. Ante este panorama y en medio de la actual temporada de lluvias, el INS hace un llamado a las entidades territoriales para que mantengan suficientes reservas de sueros antiofídicos y anticipen su adquisición.

El INS recordó que, como productor público de antivenenos, es fundamental que las entidades de salud “anticipen y gestionen oportunamente la adquisición de antivenenos, con el fin de garantizar una atención adecuada y oportuna para salvar vidas”. Cada año, la entidad fabrica entre 20.000 y 30.000 viales bajo estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura para atender estas emergencias.

Las cifras del año pasado dan cuenta de la magnitud del problema. En 2025 se reportaron 5.374 accidentes ofídicos en el país (dato aún preliminar), que dejaron 38 personas fallecidas. Por incidencia (casos por cada 100.000 habitantes), Vaupés y Guaviare encabezaron la lista, con 58 y 100 casos respectivamente. En números absolutos, Antioquia registró el mayor número de casos (alrededor de 622), seguido de Norte de Santander (359), Cesar (330) y Córdoba (309).

El INS advirtió que la actual temporada de lluvias, con zonas inundadas y afectaciones tanto rurales como urbanas, podría incrementar el riesgo de encuentros con animales ponzoñosos. Por ello, reiteró la importancia de contar con disponibilidad suficiente de antivenenos en hospitales y centros asistenciales, especialmente en regiones con mayor incidencia.

En cuanto a los tratamientos, el INS produce dos tipos principales de suero. El suero antiofídico polivalente está indicado para mordeduras de serpientes del género Bothrops (como talla x, mapaná o cuatro narices) y Crotalus (cascabel). Su presentación es de dos viales de 10 mililitros cada uno, con un costo de COP 478.000 por caja. También está el antiveneno anticoral polivalente, para mordeduras de serpientes del género Micrurus (coral o rabo de ají), que viene en un vial de 10 mililitros y tiene un costo de $417.000.

La entidad precisó que divulga estos valores porque “se ha establecido que terceros han llegado hasta quintuplicar el costo de este medicamento”.

Como medidas de prevención, el INS recomienda evitar caminar en aguas estancadas o zonas inundadas, usar botas de caucho y ropa protectora en labores de limpieza, no introducir manos en huecos o escombros sin revisar previamente y sacudir ropa y calzado antes de usarlos. En caso de mordedura, la indicación es clara: acudir de inmediato a una institución de salud.

