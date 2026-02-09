Beber 2 o 3 tazas de café al día podría asociarse con un menor riesgo de demencia

En todo caso, no hay que olvidar que organizaciones como la FDA señalan que un exceso de cafeína puede tener efectos negativos y representar un riesgo para la salud. EFE/Bienvenido Velasco Foto: EFE - Bienvenido Velasco

¿El consumo a largo plazo de café con cafeína y descafeinado, así como de té, está asociado con el riesgo de demencia y problemas cognitivos? Esa fue, básicamente, la pregunta que se hizo un grupo de investigadores de Mass General Brigham, la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard y el Instituto Broad del MIT en una publicación de esta semana en la revista científica JAMA.

El estudio incluyó un gran número de personas: 86.606 participantes femeninas del Nurses’ Health Study, una de las investigaciones prospectivas más grandes sobre los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas en las mujeres; y 45.215 participantes masculinos del Health Professionals Follow-up Study, que evalúa cómo la nutrición impacta la salud de los hombres y se correlaciona con la incidencia de enfermedades graves, incluido el cáncer y las enfermedades cardíacas). Las exposiciones principales a estudiar fueron el consumo de café con cafeína, café descafeinado y té. La ingesta se recopiló cada 2 a 4 años mediante cuestionarios validados de frecuencia alimentaria.

El primer resultado, y quizá uno de los más importantes, es que, en un total de 131.821 participantes, y con un seguimiento de hasta 43 años, hubo 11.033 casos de demencia. Tras ajustar los posibles factores de confusión y agrupar los resultados de las cohortes, los investigadores informaron que un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia (141 frente a 330 casos por 100 000 personas-año). Los científicos también informan que una mayor ingesta de té mostró asociaciones similares con estos resultados. La ingesta de café descafeinado no se asoció con resultados positivos.

En cifras más didacticas, los científicos informan que, tanto los hombres como las mujeres que consumían más café con cafeína presentaron un riesgo un 18% menor de demencia en comparación con quienes informaron consumir poco o nada de café con cafeína. Los consumidores de café con cafeína también presentaron una menor prevalencia de deterioro cognitivo subjetivo (7,8 % frente a 9,5 %).

¿Cuantas tazas de café son suficientes?

Los autores informan que las diferencias más pronunciadas se observaron con la ingesta de aproximadamente 2 a 3 tazas por día de café con cafeína o 1 a 2 tazas por día de té. “Al buscar posibles herramientas para la prevención de la demencia, pensamos que algo tan común como el café podría ser una intervención dietética prometedora, y nuestro acceso exclusivo a datos de alta calidad, gracias a estudios que se llevan realizando durante más de 40 años, nos permitió concretar esa idea”, afirmó el autor principal Daniel Wang , científico asociado de la División Channing de Medicina de Redes del Departamento de Medicina del Hospital General Brigham de Massachusetts y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard.

A pesar de los que resultados son calificados como “alentadores”, los científicos advierten que los hallazgos sobre la relación entre el café y la demencia han sido inconsistentes, ya que los estudios han tenido un seguimiento limitado y detalles insuficientes para captar los patrones de consumo a largo plazo, las diferencias según el tipo de bebida o el espectro completo de resultados, desde el deterioro cognitivo subjetivo temprano hasta la demencia diagnosticada clínicamente.

A diferencia de varios estudios previos, los investigadores señalan, eso sí, que una mayor ingesta de cafeína no produjo efectos negativos; al contrario, proporcionó beneficios neuroprotectores similares a los de la dosis óptima.

Ambas bebidas, explican los autores en una nota de prensa, “contienen ingredientes bioactivos como los polifenoles y la cafeína, que se han revelado como posibles factores neuroprotectores que reducen la inflamación y el daño celular, a la vez que protegen contra el deterioro cognitivo”. “También comparamos a personas con diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar demencia y vimos los mismos resultados, lo que significa que el café o la cafeína probablemente sean igualmente beneficiosos para las personas con alto y bajo riesgo genético de desarrollar demencia”, dijo el autor principal, Yu Zhang, estudiante de Harvard Chan School y becario de investigación en Mass General Brigham.

En todo caso, no hay que olvidar que organizaciones como la FDA señalan que un exceso de cafeína puede tener efectos negativos y representar un riesgo para la salud. El “exceso” depende de factores como el peso corporal, los medicamentos que se están tomando, ciertas afecciones médicas y la sensibilidad individual. Para la mayoría de los adultos, sin embargo, la FDA ha indicado que unos 400 miligramos al día (es decir, lo que sería aproximadamente dos o tres tazas de café de 355 ml) son una cantidad que generalmente no se asocia con efectos negativos.

Lo anterior, para adultos. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, se desaconsejan las bebidas energéticas para niños y adolescentes debido a los niveles de azúcar y cafeína. ¿Por qué? Demasiada cafeína en niños y adolescentes puede provocar aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones, presión arterial alta, ansiedad y provocar problemas de sueño, problemas digestivos y deshidratación.

