Colsubsidio explicó la razón de las demoras en la entrega de medicamentos

Según la Supersalud, durante la reunión, Colsubsidio, que desde el 1° de noviembre es el encargado de entregar los medicamentos a los afiliados a esa EPS, explicó la razón de las demoras. Aseguraron que al asumir la operación, no recibieron oportunamente las bases de caracterización de…

En las últimas horas, la Superintendencia Nacional de Salud se reunió con representantes de Sanitas EPS y Colsubsidio para evaluar cómo ha avanzado la entrega de medicamentos a los afiliados, luego de que impusieran dos medidas cautelares por las largas demoras.

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Según la Supersalud, durante la reunión, Colsubsidio, que desde el 1° de noviembre es el encargado de entregar los medicamentos a los afiliados a esa EPS, explicó la razón de las demoras. Aseguraron que al asumir la operación, no recibieron oportunamente las bases de caracterización de usuarios ni los históricos de atención por punto por parte de Cruz Verde, el anterior gestor farmacéutico.

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Por esta razón, afirmaron que tuvieron que reconstruir manualmente la información y estimar la demanda, que en algunos puntos superó las proyecciones iniciales.

El gestor reportó que de 405.514 solicitudes de medicamentos, 356.000 ya han sido entregadas, lo que representa un avance del 88 %. Además informaron que continuarán realizando las entregas de medicamentos que ya se encuentran programadas y reabastecerán las farmacias para avanzar en la atención de los pendientes.

Otra de las medidas que reportaron durante la reunión es que extendieron hasta el 30 de noviembre el servicio de entrega de medicamentos a domicilio sin costo para los usuarios.

Asimismo anunciaron la vinculación de más de 100 trabajadores y la ampliación de horarios en 19 sedes. “En cuanto a la gestión de los turnos, Sanitas y Colsubsidio revisan la implementación de una aplicación que permita asignarlos de manera virtual. Mientras tanto, los usuarios pueden consultar en tiempo real, mediante el código QR de la tirilla que reciben en el punto, cómo avanza la fila y acercarse cuando su turno esté próximo”, afirmó la Supersalud.

Por su parte, Sanitas EPS continuará con las visitas de acompañamiento a los puntos y adelanta la gestión para realizar nuevas jornadas de revisión en sedes de dispensación del país, con el fin de identificar acciones que contribuyan a estabilizar la operación y mejorar la atención a los usuarios.

Estas son las medidas que Colsubsidio implementó para agilizar la entrega:

Apertura desde las 6:00 a. m. en algunas sedes, para ampliar los horarios de atención.

Habilitación de cajas rápidas para usuarios que reclaman una fórmula de hasta dos medicamentos.

Vinculación de personal adicional para fortalecer los equipos de atención.

Ajustes permanentes en la operación para mejorar los tiempos de atención y la dispensación.

¿Por qué la Superintendencia impuso una medida cautelar a Sanitas?

En la noche de este martes 10 de noviembre, la Superintendencia de Salud informó que le impuso una medida cautelar a la EPS Sanitas por la demora en la entrega de medicamentos, una dificultad que se ha visto reflejada en largas filas en diferentes puntos de dispensación en Bogotá.

De acuerdo con la Supersalud, con esa medida cautelar EPS Sanitas deberá adoptar de manera inmediata “todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos y su continuidad”.

Además de las demoras, añade la Supersalud en un comunicado, se identificaron entregas incompletas de medicinas y condiciones inadecuadas de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico, Colsubsidio, que es el encargado de entregar los fármacos.

La entidad señala también que la EPS deberá presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y “remitir a la Supersalud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso”. Ese informe deberá contener el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva, los soportes y las actuaciones adelantadas.

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