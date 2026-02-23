¿Compró este antigripal? Ojo que es fraudulento en Colombia

Esta es la imagen del producto fraudulento. Foto: Invima

Hace pocos días, el Invima publicó una nueva alerta sanitaria en la que advierte sobre un producto que se está vendiendo en el país como anelésico y antigripal, pero, en realidad, es fraudulento.

El nombre del producto es ExelGes (tabletas recubiertas) y en su presentación contiene, supuestamente 500 mg de paracetamol, 50 mg de cafeína y 2 mg de clorferinamina.

Sin embargo, dice el Invima, al consultar en su base de datos de productos, detectaron que se trata de un artículo que no cuenta con registro sanitario, que es el permiso que otorga la entidad y garantiza que es seguro y eficaz.

De hecho, informa, la empresa que aparece como fabricante en la caja (Exeltis S.A.S) aseguró que no tiene relación alguna con ExelGes.

Por el contrario, esa compañía sí tiene un producto llamado Exelges, que cuenta con registro sanitario, pero es completamente diferente a un antigripal: es un suplemento dietario.

Riesgos para la salud

De acuerdo con el Invima, quienes adquieran ese supuesto “antigripal” pueden exponerse a enfrentar riesgos para la salud. Entre ellos, podrían padecer intoxicaciones graves o potencialmente mortales y daños de órganos vitales como el hígado, los riñones y el corazón.

Así mismo, pueden presentar somnolencia, mareo, boca seca, visión borrosa, ansiedad, nerviosismo o dolor de cabeza.

“Los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque se desconoce su contenido real de componentes, trazabilidad fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”, señala el Invima.

Su recomendación es la misma de siempre: verificar si esos productos cuentan con registro sanitario, algo que se puede hacer en este enlace. Hay que ser especialmente cuidadosos, indica, si son comprados en redes sociales.

Si, por el contrario, alguien los está consumiendo, la sugerencia es suspender de inmediato su consumo.

