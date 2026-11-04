 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Confió en ChatGPT para ajustar su medicamento y le costó la vida

Una joven ingeniera china radicada en Seattle consultó al chatbot de OpenAI sobre su tratamiento médico y siguió sus instrucciones. Las consecuencias fueron catastróficas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Teddy Rosenbluth / The New York Times
EPA947. BERLÍN (ALEMANIA), 10/09/2026.- Fotografía de archivo del 22 de julio de 2026 que muestra el inicio de la aplicación ChatGPT, desarrollada por la organización estadounidense de investigación en inteligencia artificial (IA) OpenAI, en la pantalla de un teléfono inteligente en Berlín (Alemania). La empresa OpenAI comenzó a implementar ChatGPT-6 Astra, su último modelo IA, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana. EFE/ Filip Singer/ ARCHIVO
Imagen de referencia. La mujer, que se había mudado a Estados Unidos, acudió a la IA para reducir la dosis de su medicamento. EFE/ Filip Singer/ ARCHIVO
Foto: EFE - FILIP SINGER

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Qun Wan se encontraba en medio de una acalorada conversación telefónica con su hija, Bowen Wan, cuando el teléfono se quedó en silencio de repente.

La conversación, a inicios de febrero, había comenzado como la mayoría de sus habituales charlas, un ritual que les había mantenido en contacto después de que Bowen se mudó de su pequeño pueblo en China a Estados Unidos. Pero el ambiente se enturbió cuando ella admitió que había estado reduciendo la dosis de un medicamento anticonvulsivo que le ayudaba a controlar su epilepsia grave. Le contó que…

Por Teddy Rosenbluth / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido