¿Consume suplementos deportivos? El Invima lanzó una alerta sobre 42 productos

El Invima precisó, en una alerta emitida este lunes, 14 de septiembre, que los productos cuentan con registros o notificaciones sanitarias para ser comercializados como alimentos y bebidas. Sin embargo, se encontró que estos están siendo promocionados con propiedades y finalidades diferentes a aquellas bajo las…

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó que 42 suplementos deportivos y nutricionales en Colombia están siendo promocionados con propiedades y beneficios que no fueron autorizados por la entidad.

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El Invima precisó, en una alerta emitida este lunes, 14 de septiembre, que los productos cuentan con registros o notificaciones sanitarias para ser comercializados como alimentos y bebidas. Sin embargo, se encontró que estos están siendo promocionados con propiedades y finalidades diferentes a aquellas bajo las cuales fueron autorizados.

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A través de acciones de inspección y control, funcionarios del Invima detectaron que estos productos son promocionados en plataformas de comercio electrónico, como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” o “suplementos de uso energético”, pese a que sus registros y notificaciones sanitarias no fueron otorgados bajo la categoría de suplemento dietario.

“Entre las afirmaciones identificadas en la publicidad se encuentran beneficios relacionados con el desarrollo y el aumento de la masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico y deportivo, reducción de la fatiga, control del apetito e incluso, beneficios para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico” indicó la entidad, a través de un comunicado.

Entre los productos identificados por la entidad están diferentes productos de polvo a base de proteína de suero de leche para preparar bebidas, entre los que se encuentran, según el Invima, las marcas Whey Pure, Best Protein, 100% Whey Elite, Bipro Megaplex, XL Gainer, Gainer Pro, Isolate Gourmet, Pro Beef Isolate, Titan Army, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de Mass Evolutions, se afirma que este producto tiene propiedades como suplemento deportivo “(…) para mejorar el rendimiento físico, el desarrollo muscular, contribuye a una recuperación óptima después del ejercicio (…)”. Sin embargo, su registro Invima, pese a que sus registros y notificaciones sanitarias no fueron otorgados bajo la categoría de suplemento dietario.

En línea con esto, el Invima recordó que un registro, permiso o notificación sanitaria otorgado a un alimento y/o bebida no puede utilizarse para presentarlo ante los consumidores como si se tratara de un suplemento dietario ni para atribuirle propiedades medicinales, preventivas, curativas, nutritivas o especiales que no hayan sido autorizadas.

“La Ley 9 de 1979 prohíbe que en los rótulos o en cualquier otro medio de publicidad de alimentos y bebidas se haga alusión a propiedades que puedan generar apreciaciones falsas sobre su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad”, precisó la entidad.

De esta manera, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirirlos y/o consumirlos, en razón del uso indebido de los registros y notificaciones sanitarias y a la publicidad, mediante la cual se les atribuyen propiedades que no corresponden a las autorizadas.

Si desea leer la lista completa de productos incluidos en esta alerta sanitaria, lo puede hacer a través de este enlace.

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