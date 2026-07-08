¿Consume suplementos dietarios? El INVIMA lanzó una alerta sobre 18 productos

Imagen de referencia. Estos productos fraudulentos están siendo promocionados como supuestos suplementos dietarios. Foto: Pixabay

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió recientemente una alerta sanitaria sobre una serie de productos que se están comercializando y publicitando por páginas web como suplementos dietarios.

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De acuerdo con la entidad, estos productos que están siendo publicitados por medio de la página web https://nutritmuscle.com/ se consideran fraudulentos, pues en su etiquetado se evidencia que se presentan como suplementos dietarios, sin contar con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente.

Estos productos, explicó la entidad, “no han sido evaluados en calidad, seguridad o eficacia, lo que representa un riesgo para los consumidores, al incumplir los requisitos establecidos en la normatividad”. Además, no cuentan con un registro sanitario, ni ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia.

Todas estas falencias, a los ojos de la entidad, representan “un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”.

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La entidad también advirtió que estos productos hacen alusión a propiedades no autorizadas" que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos".

Los productos que están siendo evaluados por el INVIMA son:

NAC Hitech

Oxacut Graz chemical

Ultra Omega -3 Fish Oil Now

L-Theanine Now

Ashwagandha + L Teanina Pure Supps

Magnesium Citrate Now

Magnesium Citrate Horbaach

Magnesium Citrate Naturbell

Magnesium Citrate Solgar

Vitamin D3 + K2 Naturbell

B Complex Vitamin Naturbell

Zinc Picolinate Naturbell

Vitamin D3 + K2 Microingredients

Magtein Magnesi L-Threonate Now

Gaba Now

Glucosamine Chondroitin Carlyle

Digestive Enzymes Naturebell

Max Potency D3 Carlyle

En caso de que esté consumiendo alguno de estos productos, el INVIMA recomendó suspender de inmediato su uso y, en caso de presentar algún evento adverso, reportarlo de forma inmediata.

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A las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, el INVIMA les pidió realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se puedan comercializar estos productos.

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