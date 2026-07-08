Gobernación del Magdalena dice que deuda con hospitales públicos es de COP 500.000 millones Foto: Pixabay

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La Gobernación del Magdalena, por medio de un comunicado, informó la compleja situación económica por la que atraviesa la red hospitalaria del departamento. De acuerdo con la entidad, hay una cartera pendiente con los hospitales públicos que asciende a los COP 500.000 millones.

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De esta deuda, detalló la gobernación, más del 82 % corresponde a las EPS Coosalud, Nueva EPS y Proteger, lo que, a los ojos de la entidad, tiene al borde de una grave crisis financiera a la Red Pública Hospitalaria, conformada por 26 hospitales públicos, y podría traducirse en una afectación a la prestación de los servicios de salud.

Por esta razón, la gobernación fue enfática en el comunicado en rechazar el incumplimiento en el pago de estas EPS. Esta situación se incrementó en los últimos meses, pues, como explicó la entidad, en este tiempo se registró la disminución de los pagos.

La falta de pago, dijo la gobernación, ha generado un impacto sobre la sostenibilidad financiera, provocando que se limite su capacidad operativa, “afectando el flujo de recursos para la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la estabilidad laboral del talento humano en salud”.

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Margarita Guerra, gobernadora del departamento, pidió que se diera el pago inmediato de la deuda y solicitó la instalación de una mesa de trabajo, “con el propósito de definir un plan de contingencia que garantice la continuidad de los servicios, proteja la red hospitalaria y salvaguarde el derecho fundamental a la salud de los magdalenenses”.

Aunque Guerra resaltó el acompañamiento que han recibido por parte del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud, insistió en que estas acciones deben traducirse en resultados concretos.

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