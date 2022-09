Contaminación atmosférica estaría causando latidos irregulares en jóvenes sanos

Vista de la contaminación atmosférica en Madrid, España. (Imagen de referencia). Foto: Agencia EFE

Hace una semana se celebró el Día Internacional por el Aire Limpio que, entre otras cosas, sirvió para recordar que en el mundo alrededor de siete millones de personas mueren al año por la contaminación atmosférica, según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De estas, advertía la entidad, al menos 600.000 se presentaban en menores de 15 años. (Puede leer: Las rutas de la salud mental en las universidades colombianas)

Ahora, un estudio publicado recientemente que fue llevado a cabo en jóvenes de Estados Unidos, encontró que aun cuando la contaminación atmosférica está dentro de los límites de calidad, esta puede resultar perjudicial para la salud de esta población.

Un equipo de ocho científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), analizó los datos obtenidos de la actividad cardíaca de 322 jóvenes entre los 14 y los 19 años durante periodos de actividad de 24 horas. Además, obtuvieron las concentraciones de materia particulada 2.5 (PM 2.5) a los que estuvieron expuestos cada uno de los participantes en ese periodo de tiempo. (Le puede interesar: Tomar multivitaminas a diario puede reducir deterioro cognitivo en personas mayores)

Como explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) “la contaminación por partículas -también llamada materia particulada (PM)- está formada por partículas (trozos diminutos) de sólidos o líquidos que están en el aire. Estas partículas pueden incluir polvo, suciedad, hollín, humo, entre otras”. La materia particulada puede generar graves problemas de salud y la PM 2.5, como afirma la agencia nacional de salud pública de los Estados Unidos, es aún más peligrosa, pues puede llegar más profundo en los pulmones e, incluso, a la sangre.

Lo que encontraron los investigadores del reciente estudio es que los jóvenes que estuvieron expuestos a mayores concentraciones de partículas PM 2.5 tenían un mayor riesgo de presentar latidos irregulares durante las dos horas siguientes. (También puede leer: Piden que la reforma tributaria incluya impuesto a cigarrillos electrónicos)

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que informa de la asociación entre la contaminación atmosférica por PM2,5 y las arritmias cardíacas entre adolescentes por lo demás sanos”, escribieron los investigadores en el estudio que fue publicado en el Journal of the American Heart Association.

Para Fan He, autor principal de la investigación, “nuestros resultados sugieren que la contaminación atmosférica podría desencadenar arritmias y contribuir a la muerte súbita del corazón entre los jóvenes, lo que constituye un acontecimiento devastador para sus familias y las comunidades en general”, le dijo a The Guardian. El doctor He, también apuntó que los resultados los sorprendieron, pues los adolescentes sanos suelen considerarse como población de bajo riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. (Puede interesarle: Revelan posible precio de las vacunas contra la viruela del mono)

Por último, los autores del estudio recomendaron usar mascarillas en exteriores y evitar realizar actividad física en las horas pico, ya que, de esta manera, se reduce la exposición a la contaminación atmosférica y se minimizan los riesgos para la salud.