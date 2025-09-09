Contraloría advierte sobre situación financiera y administrativa en Nueva EPS

Fachada de esta EPS Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Contraloría General de la República informó este martes que, en el marco de un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, se identificaron riesgos administrativos y financieros en la Nueva EPS, la más grande del país (con más de 11 millones de afiliados) e intervenida por el Gobierno desde abril de 2024. Según el organismo de control, la diligencia permitió recopilar información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud ni en estados financieros certificados.

De acuerdo con la Contraloría, uno de los hallazgos corresponde al incremento de los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. En el primer semestre de 2025, esa cifra alcanzó $15,2 billones, situación que, según el organismo, compromete la liquidez de la entidad. La Contraloría también señaló que la EPS reportó 22,7 millones de facturas por $22,1 billones pendientes de procesar, de las cuales más de nueve millones resultaron repetidas. Una vez depurados esos registros, quedaron $13,2 billones en facturas sin auditar, el 97% correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025. El organismo precisó que el 40% de este valor se concentra en 36 prestadores de salud.

Puede ver: Sanitas vuelve a manos de Keralty tras fallo de la Corte Constitucional

El informe preliminar de la Contraloría identificó además que, con corte a marzo de 2025, la EPS acumulaba $21,3 billones en cuentas por pagar, así como $10,5 billones en anticipos pendientes de legalizar y $8,7 billones en facturas sin procesar. En materia contractual, la Contraloría indicó que la EPS no aportó toda la documentación exigida por el Decreto 441 de 2022 para acreditar acuerdos de prestación de servicios en salud con su red de prestadores.

Igualmente, señaló una subestimación en la constitución de reservas técnicas por $11,1 billones, con corte a diciembre de 2024. “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”, dice el ente de control en un aparte del comunicado de prensa.

Puede ver: Nuevos fármacos contra cáncer y obesidad entran en la lista de esenciales de la OMS

La Contraloría anunció que trasladará esta información a la Delegada para el Sector Salud con el fin de determinar las acciones de control fiscal correspondientes, incluidas eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

La inestabilidad de Nueva EPS

A comienzos de abril de este año, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por un año la intervención de la Nueva EPS, medida que ya se había adoptado por las dificultades financieras y administrativas de la entidad. Según la Supersalud, una de las razones principales para extender la medida es que la EPS no ha presentado sus estados financieros certificados correspondientes a 2023 y 2024.

Durante el tiempo de intervención, la EPS ha tenido tres agentes interventores designados. El más reciente cambio se produjo el 19 de agosto de 2025, cuando la Supersalud relevó del cargo a Bernardo Camacho, quien había ejercido como agente interventor durante ocho meses, y nombró en su lugar a Gloria Libia Polanía Aguillón.

Aguillón se venía desempeñando como interventora de Coosalud y cuenta con 33 años de experiencia en el sector salud, especialmente en cargos de servicio público. Con su designación, la Supersalud señaló que se busca dar continuidad al proceso de intervención y avanzar “significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺