Nuevos fármacos contra cáncer y obesidad entran en la lista de esenciales de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de actualizar su lista de medicamentos esenciales, incorporando nuevos tratamientos contra distintos tipos de cáncer y la diabetes, incluidas sus complicaciones relacionadas con la obesidad. Cada dos años, un comité de expertos revisa estas listas —tanto la de uso general como la pediátrica— para responder a los retos actuales de la salud pública. El propósito es priorizar los medicamentos más eficaces y garantizar que sean accesibles y asequibles para todos los países, tanto ricos como pobres.

Más de 150 países han adoptado estas listas como referencia para adquirir y suministrar medicamentos en sus sistemas públicos de salud y para los sistemas de seguro y de reembolso. “Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales son un paso importante para ampliar el acceso a fármacos con beneficios clínicos probados y con capacidad para aportar grandes ventajas a la salud pública mundial”, señaló Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Sistemas de Salud, Acceso y Datos del organismo internacional de salud pública.

En esta ocasión, y tras examinar 59 solicitudes, entre ellas 31 propuestas para añadir nuevos medicamentos o clases terapéuticas, el Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales añadió 20 nuevos fármacos a la Lista de Medicamentos Esenciales y 15 a la Lista de Medicamentos Pediátricos Esenciales, además de nuevas indicaciones de uso para siete productos ya incluidos. Las listas contienen ahora 523 medicamentos esenciales para adultos y 374 para niños, que recogen las necesidades de salud más urgentes.

Más opciones para el cáncer

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y cada año provoca casi 10 millones de fallecimientos. Por eso, desde hace años, la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS le da prioridad a los tratamientos contra esta enfermedad. El problema es que, aunque cada vez salen más medicamentos nuevos contra el cáncer, no todos ofrecen un beneficio real para los pacientes. Por eso, el Comité de Expertos del organismo internacional solo recomienda aquellos que han demostrado ser realmente efectivos, es decir, los que logran alargar la vida de los pacientes entre 4 y 6 meses como mínimo.

En la última evaluación se revisaron 25 medicamentos nuevos y se tomó una decisión clave: ampliar el acceso a una clase especial de fármacos llamados inhibidores del punto de control inmunitario (PD-1/PD-L1). Estos medicamentos funcionan como un “refuerzo” del sistema de defensa del cuerpo, ayudándolo a reconocer y atacar las células cancerígenas con más eficacia. Entre ellos, el pembrolizumab se incluyó en la lista para tratar distintos tipos de cáncer en fases avanzadas (cuello uterino, colorrectal y pulmón no microcítico). Además, se incorporaron también atezolizumab y cemiplimab como opciones alternativas.

El Comité resaltó que no basta con tener nuevos medicamentos: hay que asegurarse de que los países puedan acceder a ellos y pagarlos. Por eso recomendó estrategias como ajustar dosis y aplicar cambios clínicos que los sistemas de salud pueden usar de inmediato, incluso en países con menos recursos, para mejorar el acceso sin tener que esperar a reformas largas o costosas.

La obesidad también es prioridad

La diabetes y la obesidad son hoy dos de los problemas de salud más graves en el mundo. Solo en 2022, más de 800 millones de personas vivían con diabetes (la mitad sin tratamiento) y más de 1.000 millones con obesidad, una cifra que crece más rápido en los países de ingresos bajos y medios. Ambas enfermedades están relacionadas y pueden provocar afectaciones graves a la salud humana como infartos, problemas renales o muerte prematura.

El Comité de Expertos revisó la evidencia científica más reciente y encontró que un grupo de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1 pueden ser muy útiles. Estos fármacos ayudan a las personas con diabetes tipo 2 a controlar mejor el azúcar en la sangre, reducen el riesgo de complicaciones cardíacas y renales, favorecen la pérdida de peso e incluso pueden reducir el riesgo de morir antes de tiempo, especialmente en pacientes con problemas renales o del corazón. (Vea: La dieta que la ciencia respalda para vivir más y contaminar menos)

Por eso, la OMS decidió incluir en su Lista de Medicamentos Esenciales a fármacos como la semaglutida, dulaglutida, liraglutida y la tirzepatida (que combina dos mecanismos). Estos medicamentos están recomendados para adultos con diabetes tipo 2, obesidad (IMC mayor a 30) y problemas renales o cardiovasculares. Con esta guía, los países ya saben a qué pacientes darles prioridad para obtener mejores resultados.

El reto es el alto costo de estos medicamentos, que limita su acceso. La OMS propone tres caminos: dar prioridad a quienes más los necesitan, fomentar la competencia con genéricos para bajar precios y acercar los tratamientos a la atención primaria, sobre todo en comunidades desatendidas. Además, seguirá impulsando estrategias de precios justos y apoyando a los países para que estas terapias realmente mejoren la vida de millones de personas.

“Una gran parte del gasto directo de las familias en enfermedades no transmisibles se destina a medicamentos, incluidos algunos que se han clasificado como esenciales y que, en principio, deberían ser asequibles para cualquier persona. Para ofrecer un acceso equitativo a los medicamentos esenciales se necesitan una respuesta igualitaria de los sistemas de salud, una fuerte voluntad política, cooperación multisectorial y programas centrados en las personas que permitan atender a todos”, finalizó Deusdedit Mubangizi, director de Políticas y Normas para Medicamentos y Productos de Salud de la OMS.

