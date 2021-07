Coronavirus Colombia: 75% de los hospitalizados podía, pero no se había vacunado

Este viernes el viceministro de Salud Pública del Minsalud, Luis Alexander Moscoso, hizo un llamado especial a las personas que hacen parte de las etapas abiertas de vacunación, pero que aún no han decidido vacunarse, a “tomar esta decisión de vida”.

Según indicó, el país todavía tiene a un número muy grande de personas que se encuentran en estos grupos sin vacunar. “Dolorosamente, cuando revisamos las cifras de los pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos y los que han perdido la vida, encontramos que entre el 70 y el 85% de las personas tuvieron la opción de recibir la vacuna en su momento y no lo hicieron”, aseguró Moscoso.

Aunque en este momento la vacunación en el país alcanza un ritmo sin precedentes, de entre 350 y 400 mil dosis diarias aplicadas, aún hay arias personas que, teniendo la posibilidad, no han accedido a su inmunización.

Según las cifras de la cartera de Salud, el porcentaje de aplicación de primeras dosis en población de 80 años y más supera el 90 %, en los de 75 a 79 años supera el 80 %, en los de 70 a 74 años supera el 79 %, en los de 65 a 69 años supera el 75 %, en los de 60 a 64 años supera el 70 %, en los de 50 a 59 años el 60 %, en los de 50 a 54 años supera el 52 % y en los de 45 a 49 años supera el 23 %.

“No debemos olvidar que, si bien tenemos coberturas importantes en personas de los grupos de edad mayores y en personas con comorbilidades, todavía nos faltan muchas personas de estos grupos. No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos”, instó el funcionario.

Vacunarse, aseguró, no solo protege la vida propia y la de quienes lo rodean, sino que también permite disminuir los índices de contagio y circulación del virus, y disminuir la presión en el sistema de salud y las UCI.