Coronavirus en Colombia 14 de julio: 17.230 casos y 498 fallecidos

El Ministerio de Salud informó que este miércoles 14 de julio se reportaron 17.230 casos nuevos de coronavirus en el país, así como 498 fallecidos, de los cuales 435 son de días anteriores. Esto quiere decir que, durante toda la pandemia, se han registrado 4.565.372 casos, de los cuales 4.317.436 han terminado en recuperación y 114.337 en fallecimientos. A la fecha hay 120.673 casos activos en el país.

Vacunación

Según el último reporte del Plan Nacional de Vacunación, con corte a las 23:59 del 13 de julio de 2021, en el país se han aplicado un total de 22.241.399 dosis: 12.826.374 son primera dosis, 8.227.301 son segunda dosis y 1.187.724 son Janssen, que solo requiere de una dosis.

En otras palabras, las personas que ya completaron el esquema de vacunación contra el COVID-19 suman 9.415.025. Las dosis que ya distribuyó el Gobierno y se encuentran en territorio son 26.400.318.

Solo el día de ayer se aplicaron 330.278 dosis: 93.627 son segunda dosis y 142.919 son la monodosis de Janssen.

Otras noticias sobre el coronavirus

Inicia vacunación para personas entre los 35 y 40 años

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció en la noche de este martes que desde este 14 de julio comenzará la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Esto quiere decir que las persona entre los 35 y 39 que no estuvieron priorizadas anteriormente podrán agendar su cita para la vacunación.

Como en anteriores fases, este proceso de agendamiento tiene que realizarse a través de las EPS. Estas son las encargadas en un primer momento de dar la cita y asignar el lugar de vacunación. No obstante, el ministro Ruiz Gómez recordó que aún debe haber prelación en el proceso de inmunización para la población mayor a 50 años que aún no ha sido vacunada. Pidió hacer una búsqueda de quienes aún no han asistido a su cita. (Lea acá: Coronavirus en Colombia: inicia vacunación para personas entre los 35 y 39 años)

Algunos municipios comenzarán a vacunar a niños y niñas mayores de 12 años

El Ministro de Salud, Fernando Ruíz, dio via libre este miércoles para que algunos municipios de Colombia realicen vacunación con integración de etapas.

El jefe de cartera anunció que en aquellos departamentos que cuenten con menos de 50.000 habitantes podrán vacunar a los ciudadanos a partir de los 12 años.

Si la vacunación será con agendamiento o no, dependerá de las decisiones que tomen las autoridades locales. (Le sugerimos: Algunos municipios de Colombia podrán iniciar vacunación en mayores de 12 años)

Para que los municipios puedan realizar la vacunación desde estas edades deben contar con disponibilidad de vacunas y tener en cuenta que a la población entre 12 y 15 años sólo se puede vacunar con el biológico de Pfizer

El primer país que obliga a vacunarse contra el COVID-19

Turkmenistán, el país de Asia central, se convirtió en el primero en obligar legalmente a que todos sus residentes mayores de 18 años se vacunen contra el coronavirus, explica la revista The British Medical Journal (BMJ) El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud el 7 de julio de este año, quienes advirtieron que la única excepción será para las personas que tengan alguna contraindicación médica.

Con esta medida Turkmenistán se convierte en el país con las medidas de vacunación más estrictas, superando a Arabia Saudita, lugar en el que, desde marzo, se implementó la política de que quienes no se vacunaran no podían trabajar o ser contratados. (Más información acá: Turkmenistán, primer país que obliga a vacunarse contra el COVID-19)