Coronavirus en Colombia 19 de julio: 16.455 casos nuevos

Este lunes se confirmaron 16.455 casos nuevos y 446 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas. Minsalud asegura que no se debe suspender la lactancia debido a la vacunación.

El Ministerio de Salud informó que este lunes 19 de julio se confirmaron 16.455 casos nuevos de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 446 fallecidos nuevos y se procesaron 43.270 muestras. Hasta la fecha van 4. 655.921 casos desde que comenzó la pandemia.

#ReporteCOVID19 19 de julio:



18.749 recuperados

16.455 nuevos casos

446 fallecidos



Muestras: 43.270

PCR: 34.582

Antígeno: 8.688



Total:



4.408.026 recuperados

4.655.921 casos

116.753 fallecidos

21.655.355 muestras procesadas

118.006 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/QH5AJpoIx4 — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 19, 2021

Vacunación

Según el último reporte del Plan Nacional de Vacunación, con corte a las 23:59 del 18 de julio de 2021, en el país se han aplicado un total de 28.520.798 dosis: 13.291.584 son primera dosis, 8.551.150 son segunda dosis y 1.789.228 son Janssen, que solo requiere de una dosis.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 18 de julio de 2021, 11:59 p.m.



✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/bAhQBf3lta — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 19, 2021

Otras noticias sobre el coronavirus

Es posible que una persona se infecte con dos variantes, pero no hay que alarmarse. En las últimas semanas se han conocido algunos -pocos- casos de personas que se han contagiado con dos variantes diferentes de coronavirus. Carlos Álvarez, infectólogo designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los estudios clínicos de COVID-19 en Colombia, explicó este lunes que “si bien es raro, estos casos pueden suceder”. Según el experto, una persona no solo se infecta con una partícula viral, sino que esto puede suceder con millones de partículas virales y, en ese sentido, si hay dos variantes circulando al mismo tiempo, podría infectarse de dos fuentes diferentes. Pero Álvarez aclara que no hay por qué alarmarse por esto.

Minsalud reitera el llamado a evitar las aglomeraciones este 20 de julio. Con las nuevas convocatorias para movilizaciones y marchas para el próximo 20 de julio, este lunes el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró un Puesto de Mando Unificado con mil asistentes entre autoridades territoriales y nacionales para analizar el impacto que tienen las aglomeraciones y eventos masivos en los contagios, transmisión y muertes.

No es cierto que se deba interrumpir la lactancia por la vacunación: Minsalud. Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó que no es necesario suspender la lactancia luego de ser vacunados y desmintió algunos mensajes falsos que circularon hoy por redes sociales afirmando lo contrario. La autoridad sanitaria reiteró que las mujeres lactantes tienen la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 y deben tener la seguridad de que “no hay contraindicaciones para ellas y sus hijos tras recibir cualquiera de las diferentes vacunas dispuestas en el Plan Nacional de Vacunación”, informó a través de un comunicado.