Covid-19: los detalles del contrato de vacunas que Colombia firmó con Pfizer

En diciembre de 2020, Pfizer anunció un acuerdo con Colombia para proveer 10 millones de dosis al país. Foto: AFP - DON EMMERT

El Instituto Anticorrupción (IA) recibió las copias de los contratos firmados entre Colombia y las farmacéuticas de vacunas contra el covid-19, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En un comunicado, el Instituto señaló que “como resultado de la persistente lucha del IA y otras organizaciones aliadas, en defensa de los Derechos Fundamentales de la sociedad colombiana, en particular de los establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, logramos que se cumpliera la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

En diciembre de 2020, Pfizer anunció un acuerdo con Colombia para proveer 10 millones de dosis al país, aunque en ese momento los detalles del contrato no fueron revelados. Estos son los datos claves del acuerdo.

Se trataba, específicamente, de un contrato por nueve millones novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa (9.999.990) dosis (“Dosis Contratadas”) del Producto. El precio por dosis se estipuló en USD$12.00 sin IVA. (Lea: Pico de virus respiratorios y más casos de covid-19: consejos que no debe olvidar)

Este precio incluía los costos internos de Pfizer relacionados con la fabricación y entrega del Producto. El contrato establecía que este sería el “precio definitivo durante toda la Vigencia”.

Según el contrato, cada envío del producto debía contener mínimo mil ciento setenta (1170) dosis y “en lo sucesivo, cantidades acordes a múltiplos de este número, u otra mínima cantidad suministrada por Pfizer al Comprador”. (Lea: Las razones por las que más se ponen quejas frente a las EPS en Colombia)

Como “contraprestación parcial por las Dosis Contratadas”, Colombia debía realizar un pago anticipado de diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta dólares americanos (USD$19,999,980), que correspondía a un adelanto de dos dólares americanos por dosis (USD $2/dosis) a Pfizer en los 30 días siguientes a dicha factura emitida, bajo el entendido de que la farmacéutica “no estará en la obligación de despachar o entregar Producto hasta no recibir el pago del Anticipo y del Precio de Entrega”.

El precio restante de las Dosis Contratadas, es decir, el “Precio de Entrega”, sería facturado por Pfizer en los “40 días anteriores a cada despacho de producto”. (Lea: Keralty, grupo de EPS Sanitas y Colsanitas, confirma ciberataque a su plataforma)

Por otro lado, en caso de que Pfizer no pudiera fabricar y distribuir las Dosis Contratadas, Colombia no debía pagarle por esas dosis no entregadas. En el caso de Colombia, si por algún motivo no podía realizar el pago oportuno a Pfizer por las Dosis Contratadas, habría una demora en el despacho y “las dosis no despachadas estarán a entero riesgo del Comprador”, sobre lo que Pfizer ya no tendría ninguna responsabilidad frente al Comprador, en caso de retraso o inhabilidad para suministrar las dosis.

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️