Cuentas por pagar del FOMAG superan los COP 2,4 billones: Supersalud

La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, presentó durante debate de control político en la Comisión Séptima del Senado un informe sobre la situación actual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad encargada de garantizar la salud de más de 820.000 afiliados. Según la Supersalud, el FOMAG tiene cuentas por pagar por prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos que superan los COP 2,4 billones. Además, con corte al pasado 30 de junio, el 51 % del pasivo total (COP 1,24 billones)…

La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, presentó durante debate de control político en la Comisión Séptima del Senado un informe sobre la situación actual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad encargada de garantizar la salud de más de 820.000 afiliados. Según la Supersalud, el FOMAG tiene cuentas por pagar por prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos que superan los COP 2,4 billones. Además, con corte al pasado 30 de junio, el 51 % del pasivo total (COP 1,24 billones) se encontraba en mora crítica mayor a 180 días.

Entre 2024 y 2026, la superintendencia ha realizado nueve auditorías al Fondo, una de ellas a nivel nacional en mayo de este año, en la cual hizo 38 hallazgos relacionados con sus obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información. La Supersalud señala que el FOMAG presenta falencias en sus procesos de formalización contractual con la red prestadora, pues de 3.934 prestadores de servicios de salud en todo el país, a la fecha solo tiene un contrato legalizado. En cuánto a la atención, la entidad indicó que en agosto pasado se registraron 4.053 peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, manteniendo un promedio de 4.000 quejas al mes.

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En ese sentido, la Supersalud impuso una medida cautelar al FOMAG para que "cesen las actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención". Del mismo modo, hizo llegar sus hallazgos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Mineducación pide auditoría forense

Al igual que Godoy, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se refirió al FOMAG durante el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. La jefe de cartera cuestionó los resultados del modelo de salud que se adoptó a través del Acuerdo 003 de 2024 y aseguró que sus fallas han vulnerado los derechos fundamentales del magisterio. Es por ello que la ministra solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, una auditoría forense, "ante la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo".

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Según Hoyos, el Mineducación ha interpuesto siete acciones de tutela en contra de la anterior administración, con el fin de obtener información por parte Fiduprevisora en relación con el contrato de fiducia. "Como contexto de estas alertas, el diagnóstico técnico del Ministerio de Educación registra 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud, y un patrimonio negativo de COP 3,198 billones a junio de 2026″, se lee en el comunicado de la entidad.

En busca de una solución, indicó Hoyos, se prevén mesas de trabajo con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda. La ministra también pidió al Minhacienda que priorice los recursos pendientes y aseguró que se reunió con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar que se atiendan las investigaciones.

Hoyos, además, anunció un nuevo Consejo Directivo del FOMAG para el 30 de octubre. La prioridad, afirmó, es responder a la situación "con decisiones que permitan sacar adelante al Fondo y proteger efectivamente la salud y los derechos de los maestros".

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