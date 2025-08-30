Cuidado con este lote de SAL DE FRUTAS LUA PLUS. Fue falsificado, según el Invima

El Invima advirtió que cualquier unidad con el número de lote 0M8663 y la fecha de vencimiento V DIC 26 no tiene relación alguna con los productos originales del titular. Foto: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advierte sobre la comercialización fraudulenta de un reconocido medicamento en Colombia. La entidad identificó el producto falsificado como “SAL DE FRUTAS LUA PLUS LOTE 0M8663 V DIC 26”.

Luego de que el Invima recibiera una denuncia, el Laboratorio Tecnofar TQ S.A.S., titular del registro sanitario, confirmó que se trata de una falsificación. La apariencia del sobre fraudulento no coincide con los estándares de diseño, ni con la herramienta de sellado que utiliza el laboratorio para fabricar el medicamento. El tipo de impresión y los caracteres tipográficos también son diferentes, aunque no se evidencian alteraciones en los textos.

Es por ello que el instituto indicó que cualquier unidad con el número de lote 0M8663 y la fecha de vencimiento V DIC 26, no tiene relación alguna con los productos originales del titular y constituye un riesgo para la ciudadanía. “Se considera fraudulento, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, subrayó.

El Invima agregó que “se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, por lo que instó a la población a abstenerse de adquirir el medicamento falsificado y que tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan a través de diferentes canales, como establecimientos minoristas, sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

A quienes actualmente están consumiendo SAL DE FRUTAS LUA PLUS LOTE 0M8663 V DIC 26, la entidad hizo un llamado para que suspendan de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. También pidió informar al Invima o a entes de salud territorial los datos sobre lugares de distribución o comercialización de este producto.

“Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata en este enlace o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co”, apuntó el instituto. El Invima recordó que el medicamento original SAL DE FRUTAS LUA PLUS cuenta con registro sanitario número INVIMA 2023-0013340-R2, en estado “vigente” y bajo la modalidad de “fabricar” y “vender”.

