Cuidado con este producto promocionado para adelgazar: tiene un falso registro sanitario

El producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan, tiene un registro sanitario falso. Foto: Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización fraudulenta de la “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan. La entidad emitió la alerta sanitaria luego de que recibiera denuncias y realizara las respectivas acciones de inspección, vigilancia y control.

El instituto evidenció que este producto, que está siendo promocionado con declaraciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud, incumple con la normatividad sanitaria vigente y tiene el registro sanitario falso RSA 19320410.

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“De acuerdo con la verificación realizada, el producto se comercializa atribuyéndose propiedades como eliminar grasa corporal, ayudar a perder peso, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el colesterol, los triglicéridos y la glucosa en sangre, así como aliviar la gastritis, entre otros beneficios, afirmaciones que no cuentan con respaldo ni autorización sanitaria”, comunicó el Invima.

Ante la situación, la entidad recomendó a la ciudadanía no adquirir ni consumir la “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” marca Fibra Plan, y de haberla comprado, aconsejó suspender de inmediato su uso y reportar cualquier efecto adverso.

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“Los alimentos no pueden publicitarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin cumplir la normatividad aplicable, ya que estas prácticas representan un riesgo para la salud de los consumidores”, apuntó. Es por ello que el instituto instó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los registros sanitarios de los productos únicamente a través de su portal web oficial.

Por otra parte, solicitó a las secretarías de salud territoriales que fortalezcan sus acciones de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado, y reiteró a distribuidores y comercializadores que no deben ofrecerlo ni venderlo en el país.

“El Invima continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública e invita a la ciudadanía a consultar las alertas sanitarias y verificar los registros sanitarios de alimentos y bebidas a través de los canales oficiales de la entidad antes de adquirir cualquier producto”, agregó.

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