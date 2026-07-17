Con estos hábitos de vida saludable puede prevenir hasta el 45 % de riesgo de demencia: OMS

La demencia afecta a la memoria, el pensamiento y la capacidad de funcionar. Foto: Getty Images

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Más de 57 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, una afección causada por una enfermedad del cerebro que afecta a la memoria, el pensamiento y la capacidad de funcionar.

Anualmente, la cifra de individuos a los que se les diagnostica demencia asciende a 10 millones, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más común, representando entre el 60 % y el 70 % de todos los casos.

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Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la segunda edición de las directrices para la reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia. En este documento, el principal mensaje de la agencia de salud de la ONU es que hasta el 45 % del riesgo de desarrollar demencia puede prevenirse o retrasarse.

Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló que “hoy sabemos más que nunca sobre qué impulsa el riesgo de demencia, y estas directrices convierten ese conocimiento en acciones concretas”.

Y es que, si bien no existe una cura para la demencia, sí hay una serie de factores de riesgo que son modificables, como el tabaco, el consumo de alcohol, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación atmosférica y las enfermedades no transmisibles (ENT) como la hipertensión o la diabetes. En conjunto, estos factores pueden representar cerca del 45 % del riesgo.

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“Los países cuentan en la actualidad con recomendaciones claras y basadas en la evidencia que pueden implementar de inmediato para proteger la salud cognitiva de las personas”, señaló Adhanom al presentar la actualización de las directrices, que reemplazan a las emitidas por la entidad en 2019.

Así puede cuidar su cerebro, según la OMS

Las nuevas directrices, explicó la OMS, “hacen eco de la evidencia y las innovaciones más recientes en materia de reducción del riesgo de demencia, y presentan intervenciones de eficacia probada capaces de reducir de manera efectiva el riesgo mediante actividades de sensibilización precoz y medidas oportunas”.

Buena parte de las directrices se concentran en la promoción de conductas saludables e intervenciones sobre el modo de vida que pueden reducir el riesgo de demencia.

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Entre las recomendaciones, la OMS señala el entrenamiento cognitivo y la estimulación cognitiva o la participación en actividades sociales para adultos cuya capacidad cognitiva es normal o que están experimentando un deterioro cognitivo leve.

Las recomendaciones también apuntan a intervenciones que reduzcan el riesgo de enfermedades no transmisibles, como aumentar la actividad física, abandonar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol y adoptar una dieta saludable. Por primera vez, la OMS recomienda reducir la exposición a la contaminación atmosférica.

Una serie de recomendaciones también apuntan al manejo de afecciones cardiometabólicas como la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia. Los auxiliares auditivos también hacen parte de las estrategias de reducción de riesgos.

Entre las directrices, la agencia de salud de la ONU también mencionó una serie de acciones que no cuentan con evidencia científica suficiente, por lo cual no las incluyó dentro de las recomendaciones.

Entre esas, se encuentra la suplementación con vitaminas B y E, omega-3, ácidos grasos poliinsaturados y multivitaminas/minerales en ausencia de una deficiencia diagnosticada.

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“Comprender los factores de riesgo y adoptar medidas para prevenir la demencia puede mejorar la salud y la calidad de vida, lo que ayudará a las personas a llevar una vida más longeva, saludable e independiente”, señaló la OMS.

La agencia recordó que la demencia incide en la capacidad que tienen las personas de vivir de manera independiente, trabajar y funcionar, al tiempo que impone una “carga considerable a familias y cuidadores”.

De hecho, la OMS estima que la mitad de los USD 1,3 billones que cuesta la demencia a nivel mundial corresponde a los cuidados no remunerados de familiares y amigos.

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