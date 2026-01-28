Cuidado con sus ojos: estas gotas que están vendiendo en Colombia son fraudulentas

Las gotas de marca Rebright, dice el Invima, pueden poner en serios problemas a los pacientes. Foto: eternalcreative

El Invima, instituto encargado de evaluar y aprobar la comercialización de cualquier medicamento o tecnología médica que entre al mercado colombiano, acaba de emitir una alerta, debido a unas supuestas “gotas oftálmicas” que se están vendiendo en el país, pero que podrían poner en riesgo la salud de los usuarios.

El motivo es simple: esas gotas, promocionadas bajo el nombre de Rebright, no tienen registro sanitario, que es el permiso que le da el Invima a ese tipo de productos y que garantiza que es seguro para los pacientes.

Según la entidad, las gotas se están comercializando como un producto que puede ser útil para “aliviar el enrojecimiento ocular y tratar patologías como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular”.

Pero, señala el Invima en un comunicado, fueron clasificadas como fraudulentas, pues no han sido evaluadas en términos de calidad, seguridad ni eficacia, “a pesar de presentarse como un producto estéril y de uso terapéutico (...) Representa un riesgo para la salud visual de quienes lo utilicen”.

En palabras de William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, “el uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, desde el agravamiento de enfermedades oculares hasta infecciones que comprometan de manera permanente la visión”.

Como dijo Daza a través del comunicado, la “salud no puede ponerse en riesgo por productos que no han sido evaluados”.

Entre los riesgos a los que se enfrentan los usuarios que usen estas gotas, indica el Invima, se encuentran infecciones oculares severas y pérdida definitiva de la visión.

De hecho, como es un producto que no cuenta con registro sanitario, la entidad no conoce cuál es su composición real, cómo lo fabrican, lo almacenan y lo transportan.

La sugerencia del Invima a aquellas personas que estén utilizando Rebright es suspender de inmediato su uso. En caso de que el paciente presente efectos adversos, lo mejor es acudir a donde profesionales de la salud.

El otro consejo que da a toda la ciudadanía es evitar comprar este tipo de productos a través de redes sociales o páginas de internet que no parezcan seguras. Lo indicado, recuerda, es que siempre revisen si tiene registro sanitario, algo que se puede hacer de manera muy sencilla en este enlace.

