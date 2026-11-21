Es posible que a todos alguna vez nos hayan recomendado tomar cúrcuma para aliviar algún dolor, combatir la inflamación o supuestamente para mejorar la salud de las articulaciones. Esta planta, muy utilizada en la cocina y conocida por sus propiedades antiinflamatorias, también se ha convertido en un ingrediente popular de suplementos alimenticios que prometen aliviar los síntomas de la artrosis. Pero ¿qué tan cierto es que funciona?

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Una revisión publicada este 19 de noviembre en la Biblioteca Cochrane examinó precisamente esa pregunta: cuáles son los beneficios y los posibles efectos perjudiciales del consumo de extractos de cúrcuma (Curcuma longa) y sus principios activos, conocidos como curcuminoides, en personas con artrosis. Para entender los resultados, primero hay que explicar qué es la artrosis. Se trata de una enfermedad articular crónica que provoca dolor, rigidez y dificultades para moverse. Afecta con mayor frecuencia las rodillas, las caderas y las manos, y se vuelve más habitual con la edad.

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En algunos casos, puede dificultar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar determinadas tareas.

La cúrcuma, por su parte, es una planta utilizada tanto en la alimentación como en la medicina tradicional. Contiene sustancias naturales llamadas curcuminoides, entre ellas la curcumina, a las que se atribuyen propiedades antiinflamatorias. Por esa razón, se ha investigado su posible utilidad para aliviar algunos síntomas de enfermedades articulares. Sin embargo, que una sustancia tenga propiedades antiinflamatorias no significa necesariamente que produzca una mejoría perceptible en las personas que la consumen. Precisamente eso fue lo que buscaron establecer los autores de la revisión.

Para hacerlo, analizaron nueve ensayos clínicos controlados y aleatorizados, con un total de 1.245 participantes diagnosticados con artrosis de rodilla. La edad promedio de las personas estudiadas estuvo entre los 52 y los 62 años, y el 67 % eran mujeres.

¿Cuánto ayuda realmente a aliviar el dolor?

Uno de los resultados centrales de la revisión tiene que ver con el dolor. Los investigadores utilizaron una escala de 0 a 10, en la que cero representa la ausencia de dolor, para comparar los cambios reportados por los participantes después de tres meses. En los grupos que recibieron cúrcuma, el dolor disminuyó en promedio 2,29 puntos. En quienes recibieron placebo, la reducción fue de 1,57 puntos. La diferencia entre ambos grupos fue de apenas 0,72 puntos a favor del suplemento.

Aunque el resultado apunta a una posible mejoría, hay un detalle importante: esa diferencia no alcanzó los 1,5 puntos que los investigadores establecieron como umbral de importancia clínica. ¿Esto qué significa? Que una diferencia puede ser medible en un estudio y, aun así, no representar una mejoría suficientemente importante para la persona que tiene la enfermedad.

En este caso, los resultados no permiten afirmar que la cúrcuma produzca un alivio clínicamente significativo del dolor frente a un placebo.

La capacidad funcional, es decir, la posibilidad de realizar movimientos y actividades cotidianas, tampoco mostró diferencias importantes. En una escala de 0 a 100, los participantes que recibieron cúrcuma reportaron una mejoría de 8,92 puntos, mientras que quienes recibieron placebo mejoraron 5,42 puntos. La diferencia fue de 3,5 puntos. Algo similar ocurrió con la calidad de vida. En este caso, la diferencia entre ambos grupos fue de 2,19 puntos a favor de la cúrcuma, también en una escala de 0 a 100.

En otras palabras, aunque los resultados numéricos favorecieron al suplemento en los tres aspectos evaluados, las diferencias fueron pequeñas y no permiten establecer que produzca una mejoría importante en el dolor, la movilidad o la calidad de vida.

¿Entonces nadie percibe beneficios?

Hay otro resultado que merece atención. Cuando los investigadores preguntaron a los participantes por su percepción general del éxito del tratamiento, encontraron una diferencia favorable a la cúrcuma. En dos estudios, 191 de cada 1.000 personas que recibieron el suplemento consideraron exitoso el tratamiento, frente a 107 de cada 1.000 que recibieron placebo. Esto representa 84 personas más por cada 1.000 que calificaron positivamente el tratamiento con cúrcuma. Este hallazgo sugiere que algunos pacientes podrían percibir beneficios al consumir estos productos.

Sin embargo, los investigadores advierten que este resultado debe interpretarse junto con los demás desenlaces: la evidencia no muestra una mejoría clínica clara en el dolor, la capacidad funcional o la calidad de vida. Por eso, la percepción individual de mejoría no es suficiente para concluir que el suplemento sea un tratamiento eficaz para la artrosis.

¿Es seguro consumir suplementos de cúrcuma?

La otra pregunta importante es si estos productos pueden producir efectos perjudiciales. Y aquí la revisión tampoco ofrece una respuesta definitiva.

En los estudios que compararon la cúrcuma con placebo, 226 de cada 1.000 participantes que recibieron el suplemento reportaron algún evento adverso, frente a 224 de cada 1.000 personas del grupo placebo. Las cifras fueron similares. También se evaluó cuántas personas interrumpieron el tratamiento debido a estos episodios. En el grupo que recibió cúrcuma fueron 66 de cada 1.000 participantes, frente a 46 de cada 1.000 en el grupo placebo.

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Sin embargo, estas diferencias no permiten establecer con suficiente confianza si la cúrcuma aumenta o reduce el riesgo de presentar efectos adversos. La certeza de la evidencia sobre estos desenlaces, incluidos los eventos adversos graves, fue calificada como muy baja.

De hecho, tres ensayos informaron que no se presentaron eventos adversos graves, mientras que uno registró dos en el grupo placebo que no estaban relacionados con el estudio. Esto no significa que los suplementos sean necesariamente peligrosos, pero tampoco permite asegurar que sean completamente seguros. Los estudios disponibles fueron pequeños y tuvieron seguimientos cortos, por lo que todavía hay mucha incertidumbre sobre sus posibles efectos perjudiciales.

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