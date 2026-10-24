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¿De dónde vienen las enfermedades autoinmunes?

Algunos genes que nos protegieron de infecciones hace miles de años podrían estar volviéndose en nuestra contra, escribe el periodista científico David Quammen.

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David Quammen/The New York Times

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La evolución no tiene propósitos, solo resultados. La selección natural darwiniana no moldea a las criaturas para que sean “mejores” o “superiores” en un sentido objetivo y trascendente: moldea a las criaturas para que triunfen en el aquí y el ahora. Y lo que funciona en un entorno o periodo puede resultar perjudicial en otro. Algunos científicos afirman que este hecho de la evolución podría ayudar a explicar el origen de las enfermedades autoinmunes humanas.

Las enfermedades autoinmunes son un poco misteriosas, pero distan de ser inusuales….

Por David Quammen/The New York Times

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