De la obesidad a una guerra nuclear: los riesgos que podrían cambiar la salud del mundo

Cuando se habla de las amenazas que podrían poner en peligro el futuro de la humanidad, es fácil…

Una comisión de The Lancet , una de las revistas médicas más importantes del mundo, analizó recientemente los principales riesgos para la salud mundial durante los próximos 75 años. La obesidad, la desigualdad de ingresos y el bajo nivel educativo aparecen entre los factores con mayor carga de enfermedad evitable, mientras que el uso malicioso de la inteligencia artificial y una guerra nuclear representan riesgos potenciales de extinción humana.

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Cuando se habla de las amenazas que podrían poner en peligro el futuro de la humanidad, es fácil pensar en una pandemia como la del covid-19, una guerra nuclear o una inteligencia artificial fuera de control. Pero hay otros riesgos, quizá menos espectaculares, más cotidianos y que ya están presentes en nuestras sociedades que también podrían determinar cuántos años vivimos y, sobre todo, en qué condiciones llegamos a la vejez. Esa es una de las ideas centrales de una nueva Comisión de The Lancet sobre las amenazas globales para la salud en el siglo XXI, publicada el pasado 15 de octubre.

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El informe examina qué podría deteriorar la salud entre 2025 y 2100 y cuánto de ese daño sería posible evitar mediante decisiones políticas, inversión e intervenciones que ya existen o que todavía necesitan desarrollarse. La evaluación reúne amenazas tan diferentes como la obesidad, la contaminación del aire, la resistencia a los antimicrobianos, el cambio climático, las pandemias, los conflictos armados, la desigualdad económica y el deterioro de la salud mental. También incorpora dos riesgos que, bajo determinadas circunstancias, podrían conducir a la extinción humana: el uso malicioso de la inteligencia artificial, incluido el desarrollo de eventuales armas biológicas, y un conflicto nuclear capaz de desencadenar una hambruna a escala mundial.

La apuesta de la Comisión, que se lee en el artículo, es mirar más allá de las crisis inmediatas.

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¿Cómo se mide una amenaza para la salud de aquí a 2100?

Para comparar problemas tan distintos, los investigadores utilizaron una medida conocida como años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).

El nombre puede resultar un poco técnico, pero la idea es sencilla. Básicamente, permite calcular la carga que representan tanto las muertes prematuras como los años vividos con enfermedades o discapacidades. No es lo mismo contabilizar cuántas personas mueren por una enfermedad que considerar, además, cuánto tiempo viven con dolor, limitaciones físicas u otras condiciones que afectan su salud. Los AVAD buscan integrar esas dos dimensiones.

En ese sentido, la Comisión comparó dos futuros posibles: uno optimista, pero plausible, y otro pesimista, también plausible. El análisis abarca 204 países y territorios, y considera diferencias por edad, sexo y lugar de residencia. Para amenazas sin precedentes, como una guerra nuclear o el uso malicioso de la inteligencia artificial, los investigadores recurrieron a evaluaciones cualitativas y al juicio de expertos, porque no existen suficientes datos históricos para construir modelos estadísticos comparables. Los autores también advierten que sus estimaciones tienen limitaciones.

Las proyecciones dependen de los escenarios utilizados, de la calidad de los datos disponibles y de la capacidad de anticipar cambios tecnológicos, políticos y sociales. Por eso, el informe propone actualizar periódicamente las evaluaciones a medida que aparezcan nuevos datos y evidencias.

La obesidad y los hábitos que podrían marcar el siglo

Uno de los hallazgos centrales es que la combinación de un índice de masa corporal elevado, que incluye el sobrepeso y la obesidad, una alimentación deficiente y poca actividad física representa la mayor carga de enfermedad acumulada que podría evitarse entre las amenazas analizadas.

En otras palabras, según el método utilizado por la Comisión, intervenir sobre este conjunto de factores podría reducir una cantidad particularmente grande de enfermedad y discapacidad durante los próximos 75 años. Los científicos explican que los riesgos asociados con la alimentación, la actividad física y el exceso de peso se desarrollan durante años y se relacionan con múltiples enfermedades crónicas. Sus consecuencias se acumulan a medida que envejece la población. En el escenario de referencia —es decir, el futuro que los modelos consideran más probable si continúan las tendencias actuales—, la Comisión prevé que el índice de masa corporal elevado y la glucosa plasmática en ayunas aumenten durante las próximas décadas.

La hipertensión y la alimentación también figuran entre los principales factores de riesgo de la carga futura de enfermedad. La Comisión plantea que la prevención requiere políticas sostenidas, sistemas de salud capaces de anticipar riesgos y entornos que faciliten decisiones más saludables.

La desigualdad también enferma

Después de la combinación de obesidad, alimentación deficiente y poca actividad física, el bajo nivel educativo y la desigualdad de ingresos aparecen entre las amenazas con mayor carga de enfermedad evitable. Según el análisis, cada una representa más del 5 % de los años de vida ajustados por discapacidad acumulados en el escenario de referencia, dentro de la comparación realizada por los investigadores. La relación entre desigualdad y salud no se limita a que las personas con menos ingresos tengan mayores dificultades para pagar una consulta o comprar medicamentos.

Las condiciones económicas y sociales también influyen en la exposición a riesgos, las posibilidades de prevenir enfermedades, la alimentación, el acceso a la educación y la capacidad de recuperarse cuando ocurre una crisis.El nivel educativo, por ejemplo, se relaciona con los resultados de salud y con otros factores sociales y demográficos. La Comisión estima que parte de la carga evitable asociada a una mayor educación se explica por la reducción de las tasas de enfermedad y parte por cambios en la fecundidad que modifican el tamaño de la población futura.

El efecto de estas condiciones tampoco será igual en todas partes. El informe identifica diferencias geográficas importantes: la obesidad aparece como la principal amenaza en todas las grandes regiones analizadas, salvo en África subsahariana, donde el bajo nivel educativo tiene el mayor impacto proyectado. La desigualdad de ingresos también ocupa un lugar destacado en varias regiones. La consecuencia, que se lee en el artículo de The Lancet, es que no existe una única agenda de salud mundial que pueda aplicarse de la misma manera en todos los países. Las prioridades dependen de las condiciones económicas, demográficas y sanitarias de cada lugar, así como de los riesgos a los que está expuesta su población.

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La IA y una guerra nuclear: riesgos distintos a los demás

En la parte más alta de su pirámide de amenazas, la Comisión sitúa dos riesgos con potencial de extinguir a la humanidad antes de terminar el siglo: el uso malicioso de la inteligencia artificial y un conflicto nuclear que desencadene una hambruna nuclear. La primera amenaza incluye escenarios en los que la inteligencia artificial pueda facilitar el desarrollo o el uso de armas biológicas. La segunda contempla las consecuencias de una guerra nuclear que no se limitarían a las explosiones y la radiación, sino que podrían alterar los sistemas alimentarios y provocar una crisis de hambre a gran escala.

Los investigadores no presentan estas posibilidades como acontecimientos inevitables y tampoco las cuantifican con el mismo tipo de modelos estadísticos utilizados para la obesidad, la desigualdad o muchas enfermedades crónicas. Sus estimaciones dependen, en buena medida, del juicio de expertos y tienen niveles de incertidumbre mucho mayores. Pero se explica que cuando la Comisión señala que la obesidad tiene la mayor carga de enfermedad evitable esperada, no está concluyendo que una guerra nuclear o el uso malicioso de la inteligencia artificial sean amenazas menores.

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De hecho, el informe advierte que los riesgos de extinción merecen atención especial, incluso cuando sus estimaciones centrales de carga evitable son inferiores a las de otras amenazas.

Quince grandes amenazas, además de los riesgos de extinción

La Comisión identifica además 15 amenazas en la categoría de principales riesgos catastróficos, además de los dos riesgos con potencial de extinción.

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En esa lista aparecen la contaminación atmosférica, la resistencia a los antimicrobianos, la desnutrición infantil, el cambio climático, el posible colapso de la asistencia para el desarrollo en salud, los conflictos convencionales, el consumo elevado de alcohol, la hipertensión, la desigualdad de ingresos, el bajo nivel educativo, las pandemias de origen natural, la obesidad, la mala salud mental, el tabaquismo y el envejecimiento poco saludable.

Para entrar en esa categoría, las amenazas debían cumplir criterios definidos por los investigadores. Entre ellos, que en el escenario de referencia se proyectara una carga acumulada superior a mil millones de AVAD hasta finales de siglo y que existiera un margen razonable para reducirla mediante decisiones políticas. Como referencia, la Comisión señala que mil millones de AVAD equivalen aproximadamente a dos veces la carga de la pandemia de covid-19. El informe también contempla otras 99 enfermedades y riesgos en una categoría de causas importantes, con una carga proyectada superior a 500 millones de AVAD hasta 2100. El resto de los problemas analizados se agrupa en una categoría más amplia.

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La Comisión subraya que la carga de enfermedad varía según el país y que una amenaza con una estimación menor puede requerir una respuesta prioritaria por sus consecuencias extremas o porque todavía existen vías de daño que no han podido cuantificarse.

Vivir más no necesariamente significa vivir mejor

Otro de los resultados del escenario de referencia es que la esperanza de vida mundial podría aumentar durante este siglo, pero la esperanza de vida saludable avanzaría más lentamente. Entre 2025 y 2100, los modelos proyectan un aumento de 8,65 años en la esperanza de vida general y de 5,69 años en la esperanza de vida saludable. Es decir, la diferencia sugiere que, en promedio, una mayor parte de la vida podría transcurrir con enfermedades crónicas, discapacidad u otras condiciones que deterioran la salud.

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Esto ocurre en un contexto de envejecimiento poblacional y de predominio creciente de las enfermedades no transmisibles. La Comisión prevé, por ejemplo, que la diabetes, la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica contribuyan de forma importante a la carga mundial de enfermedad. También anticipa un peso considerable de los trastornos musculoesqueléticos, los problemas de salud mental, la pérdida auditiva y la pérdida de visión.

¿Y cómo responder a todo esto? Los autores proponen tres líneas de acción que permitirían reducir varios riesgos al mismo tiempo. La primera es construir y financiar sistemas de salud preparados para anticipar amenazas, prevenirlas, responder cuando se materialicen y reducir sus consecuencias.

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Esto supone, dicen los autores, fortalecer la salud pública y la atención primaria, mejorar la vigilancia de datos y contar con planes sostenidos, en lugar de improvisar respuestas cuando la crisis ya está en marcha.

La segunda línea es aumentar la inversión en innovaciones que puedan cambiar el curso de amenazas para las que las herramientas actuales resultan insuficientes. La Comisión menciona, entre otros ejemplos, nuevas plataformas de vacunas, nuevos antibióticos, terapias para la obesidad y tecnologías para mitigar el cambio climático y retirar carbono de la atmósfera. También plantea la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza para tecnologías de alto riesgo, incluidos sistemas avanzados de inteligencia artificial y herramientas de diseño biológico habilitadas por IA.

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La tercera línea consiste en crear un sistema periódico de seguimiento de las amenazas globales a la salud, que permita actualizar las evaluaciones, incorporar nuevos datos y presentar los resultados ante los principales espacios de decisión política y de seguridad.

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