Decreto para reabrir los mataderos municipales en el país ya está listo: Minsalud

De acuerdo con diferentes expertos, la reapertura de estos lugares carne no bajaría de precio y, en cambio, se podría abrir la puerta a problemas sanitarios. Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dio a conocer que ya está listo el decreto que habilita el funcionamiento de mataderos municipales en el país, y que entrará en vigencia en los próximos días.

De acuerdo con Jaramillo, en el país hay mucha infraestructura que los municipios pueden recuperar para realizar el sacrificio de las reses, siguiendo los reglamentos de salud pública. El ministro dice que la idea es que no se siga fomentando el abigeato, es decir, el hurto de ganado, y el sacrificio en potreros. (Lea: Petro quiere reabrir los mataderos. ¿Qué pasaría con el bolsillo y la salud?)

“Las condiciones sanitarias serán las mínimas que deben de tener. Vamos a cuidar y supervisar que el manejo y control de esos mataderos sea acorde a lo que vamos a sacar en la resolución”, sostuvo el ministro de Salud.

El funcionario explicó hay muchas personas afectadas con los cierres de los mataderos municipales, debido a que deben recorrer largos trayectos para llegar a sitios de sacrificio que aumentan no solo el tiempo, sino el presupuesto. (Lea: Muere Fernando Suárez Obando, reconocido genetista colombiano)

Sin embargo, esta decisión ha desatado debate en Colombia desde hace varios meses, después del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que expresó la intención de reabrir estos lugares, a finales del año pasado.

Según dijo el mandatario en aquella ocasión, el alto precio de la carne de res es debido a un oligopolio de frigoríficos que, para él, se debe eliminar. La solución que propuso es que el Invima, la entidad encargada de garantizar la seguridad de los alimentos que llegan a nuestros hogares, permita la reapertura de mataderos municipales, lugares que fueron cerrados hace años.

Esta propuesta generó inquietud en organizaciones como la Asociación de Frigoríficos de Colombia. Su presidente, Álvaro Urrea Ruiz, meses que de las 1.627 plantas de beneficio (incluyendo las de bovinos, porcinos, aves y otras especies) que existían en 2008, hoy existen alrededor de 500. De estas, 210 se dedican al beneficio de los bovinos. “Ese número demuestra que no existe el oligopolio al que se refiere el presidente”, dijo. (Lea: Gremios médicos exigen garantizar atención de servicios de obstetricia y pediatría)

Urrea sostuvo hace unos meses que “la carne no está cara por nosotros. Los frigoríficos no somos vendedores de carne ni compradores de ganado. Somos simplemente unos maquiladores, prestadores de servicio”. Dice que lo que cobran representa aproximadamente el 2 % del valor total de la carne y que no es allí donde la cadena de valor de la carne es ineficiente. Por esto, afirmó que “no es cierto que abriendo mataderos vaya a bajar el precio nacional de la carne”.

En esto, también coincide Fedegán, entidad que explicó que el precio de la carne nunca ha bajado, simplemente hay años en el que se mantiene. En 2021, por ejemplo, el precio de la carne de res creció un 31 %, mientras que entre 2017 y 2019 hubo variaciones anuales inferiores al 1 %, según un Informe de Política Monetaria del Banco de la República, publicado en enero de 2022.