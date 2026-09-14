Déficit de las EPS alcanza COP 18,7 billones, aumentando 63 % en un año: Así Vamos en Salud

A pesar de que en 2026 los activos han presentado un crecimiento importante en comparación con 2025, Así Vamos en Salud advierte que sigue siendo insuficiente frente a las obligaciones de las EPS, que están creciendo a un ritmo mayor al de los recursos disponibles para…

Así Vamos en Salud presentó un nuevo análisis financiero de las EPS en Colombia, el cual indica que, entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2026, hubo un comportamiento desfavorable en la relación entre los activos y los pasivos de estas entidades.

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A pesar de que en 2026 los activos han presentado un crecimiento importante en comparación con 2025, Así Vamos en Salud advierte que sigue siendo insuficiente frente a las obligaciones de las EPS, que están creciendo a un ritmo mayor al de los recursos disponibles para respaldarlas. Mientras que los activos aumentaron 20% frente a junio de 2025, las obligaciones crecieron 36 %, incrementando el desequilibrio financiero.

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Para junio de 2026, según el informe, las 23 entidades que han reportado información financiera, entre las cuales no se encuentra Nueva EPS, acumularon COP 21,65 billones en activos y COP 40,35 billones en pasivos. Esto se traduce en un déficit patrimonial de COP 18,7 billones, que equivale a aproximadamente el 86 % del valor de los activos de la EPS.

“El deterioro patrimonial se ha acelerado”, comunicó Así Vamos en Salud. “El déficit conjunto pasó de COP 11,5 billones en junio de 2025 a COP 18,7 billones en junio de 2026, lo que representa un incremento cercano al 63 % en términos nominales”. En ese sentido, 15 de las 23 EPS presentan un patrimonio negativo, mientras que solo ocho tienen resultados positivos.

De acuerdo con el análisis, las EPS que concentran el 72 % del patrimonio negativo son Coosalud, con pérdidas por cerca de COP 4,2 billones; Famisanar, con COP 3,1 billones; Sanitas, con COP 3,05; Emssanar, con COP 2,1 billones y Savia Salud con COP 1,6 billones. Así Vamos en Salud apuntó, en efecto, que las entidades intervenidas continúan deteriorándose.

“El incremento de los pasivos y la profundización del patrimonio negativo evidencian que, pese a las medidas de intervención, no se ha logrado revertir el desequilibrio financiero”, indicó. “En el primer semestre de 2026, estas entidades acumulan un déficit patrimonial de COP 12,78 billones, reflejando una brecha significativa entre sus activos y obligaciones”.

El análisis, además, advierte que las cuentas por pagar de las EPS han aumentado, pasando de COP 10,97 billones en junio de 2022 a COP 19 billones en junio de 2026, casi duplicándose en un lapso de cuatro años. Entre junio de 2025 y junio de 2026 aumentaron cerca de 39% y, actualmente, la deuda representa el 47% de los pasivos reportados por las EPS.

Es por ello que Así Vamos en Salud considera necesario profundizar en el estado de estas obligaciones e identificar a quienes se adeudan esos COP 19 billones registrados como deudas por pagar, pues este crecimiento trae consecuencias sobre prestadores, proveedores y otros actores del sistema.

Además, durante todos los periodos analizados, el resultado operacional de las EPS se mantuvo negativo. La pérdida, según la evaluación, pasó de COP 1,27 billones en 2022 a COP 3,10 billones en 2026. A ello se suma que la siniestralidad global ha alcanzado el 104%, con costos asociados a la atención en salud que siguen siendo superiores a los ingresos operacionales de las entidades. En caso puntual de las EPS Intervenidas la siniestralidad global es del 111%.

En cuanto a la Nueva EPS, la más grande del país con m´s de 11 millones de afiliados, Así Vamos en Salud recordó que la entidad no aparece en los catálogos financieros oficiales desde 2024. “Esta ausencia limita la posibilidad de dimensionar completamente la situación del sector, considerando el tamaño de la entidad y el número de personas afiliadas”, mencionó.

No obstante, de acuerdo con cifras publicadas recientemente por la misma Nueva EPS, la entidad habría registrado un patrimonio negativo de COP 11,9 billones, además de pérdidas

operacionales de COP 6,5 billones en 2023 y COP 4,8 billones en 2024. Aunque las cifras no hacen parte del análisis, sí indican que la situación financiera del aseguramiento podría ser onsiderablemente más grave de lo reflejado, hasta ahora, en los reportes disponibles. Para Así Vamos en Salud, la situación exige medidas oportunas de estabilización, una mayor transparencia y un seguimiento riguroso para proteger la continuidad de la atención en salud.

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