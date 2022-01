Resultados de los primeros estudios indicarían que ómicron causa enfermedad menos severa. Foto: PAOLA MAFLA

El último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la distribución de las variantes de coronavirus que circulan en Colombia, con corte al 5 de enero de 2022, señala que, a la fecha, hay 162 linajes de SARS-CoV-2 (el virus que da origen al coronavirus) en el país.

En cuanto a ómicron, la última variante denominada como de “preocupación” por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que, a pesar de ser más contagiosa, es menos severa, el INS alertó que ya se ha identificado en ocho departamentos de Colombia: Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca. (Lea también: Primeras pistas sobre por qué ómicron parece causar una enfermedad menos severa)

Variantes Gamma, Delta y la de interés Mu continúan siendo las de mayor predominancia en el país. Además se confirma la circulación de la variante Ómicron en Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolivar, Córdoba, Magdalena, Quindio y Valle del Cauca. Más info en coronavirusweb/genoma. pic.twitter.com/uGBOO237f4 — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) January 6, 2022

Si se toma una visión global de la situación, las variantes gamma y delta (ambas de preocupación), y la variante mu, identificada por primera vez en Colombia y catalogada como “de interés” por la OMS, siguen siendo las de mayor predominancia en el país. Sin embargo, si se mira el porcentaje de prevalencia de variante por fecha de muestreo, a partir del 12 de diciembre, se hace evidente el avance de ómicron. Para el 2 de enero, por ejemplo, desplazó a delta como prevalente, llegando a casi un 60%.

Algunos estudios hechos en laboratorio, cuyos resultados no han sido evaluados por pares, ya presentan algunas pistas de por qué ómicron genera una enfermedad menos severa. Sus hallazgos indican que, al parecer, la infección generada por esta variante está centrada en la parte superior del sistema respiratorio y no afecta, como sí lo hacen otras variantes, la zona inferior de los pulmones. (Le puede interesar: Falso: la tal “flurona” no es el primer caso de infección de covid-19 y gripe)

Uno de estos estudios, con la participación de más de 50 investigadores, se titula “El virus ómicron SARS-CoV-2 B.1.1.529 causa infecciones y enfermedades atenuadas en ratones y hámsters”. Esta encabezado por Michael Diamond, profesor del Departamento de Medicina, Microbiología Molecular, Patología e Inmunología de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. En este aseguraban que tras haber infectado a algunos roedores con ómicron y otros con una de las variantes ya existentes, observaron que la enfermedad fue más leve en el primer grupo. Estos habían presentado menor daño en sus pulmones y habían perdido menos peso. También tuvieron síntomas más leves. Uno de los puntos importantes que encontró este grupo es que los niveles de ómicron en los pulmones eran mucho menores que los que causaban otras variantes. (Acá también: “Ómicron es más contagiosa, pero datos muestran reducción en casos graves”: INS)

En cuanto a los reportes del INS, vale recordar que se han obtenido a partir de 11.954 muestras y gracias al trabajo de una red de 21 laboratorios alrededor del país.