Descartan ébola en los primeros cuatro casos que analizaba el Instituto Nacional de Salud

Tras llevar a cabo los respectivos análisis moleculares que se requerían, hechos por el Laboratorio Nacional de Referencia de virología, el INS señala que ninguno dio positivo para el virus del Ébola. Por el contrario, como ya había advertido la entidad, todos los pacientes, que provenían de Valle del Cauca y de Huila (dos en cada departamento), tienen un…

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que los primeros cuatro casos que estaba analizando y que llegaron provenientes de la República Democrática del Congo no tienen ébola.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tras llevar a cabo los respectivos análisis moleculares que se requerían, hechos por el Laboratorio Nacional de Referencia de virología, el INS señala que ninguno dio positivo para el virus del Ébola. Por el contrario, como ya había advertido la entidad, todos los pacientes, que provenían de Valle del Cauca y de Huila (dos en cada departamento), tienen un diagnóstico confirmado de malaria, causado por el parásito Plasmodium falciparum.

Publicidad

(Lea Senado aprueba debatido proyecto que sube impuestos al cigarrillo. Viene la prueba de fuego)

Los resultados, señala el INS, se conocieron a las 5 p.m. de este miércoles, 4 e noviembre. Fueron necesarias pruebas RT-PCR "para la detección de genes específicos del virus, bajo el protocolo estandarizado por el CDC de los Estados Unidos y transferido a través de la Organización Panamericana de la Salud".

Según el instituto, en total, había ocho casos totales sospechosos de ébola. Todos habían estado en la República Democrática del Congo y presentaban, al menos, un síntoma.

(Lea Otra ciudad que vive el auge de los procedimientos estéticos: Bucaramanga)

Por el momento, hay otros cuatro pacientes en seguimiento, a los cuales se les tomaron pruebas y están "bajo estricto monitoreo". Como los primeros, estas personas también ya cuentan con un diagnóstico positivo de malaria.

"Uno de los casos descartados por laboratorio corresponde al paciente que lamentablemente falleció el pasado 31 de octubre por malaria cerebral. Los siete pacientes restantes reciben atención médica para malaria y se encuentran en seguimiento clínico", dice el INS en un comunicado.

En el proceso de vigilancia epidemiológica, el INS también ha hecho seguimiento a 154 contactos de los casos sospechosos. A medida que se vayan descartando casos, irá descartando esos contactos.

"Los casos sospechosos en seguimiento han sido notificados en las entidades territoriales de Atlántico, Antioquia, Valle, Huila y Bogotá D.C. Las autoridades locales activaron de inmediato sus protocolos de vigilancia en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y el INS", explica en el comunicado.

De igual forma, la entidad recuerda que todos los ciudadanos que han viajado recientemente a la República Democrática del Congo en los últimos 21 días, deben ir a los servicios de salud e informar sobre su estado de salud.

¿La razón? Desde mayo de este año, se ha registrado un brote de ébola causado por el virus Bundibugyo. Con corte al 29 de octubre, las autoridades reportan transmisión comunitaria activa y más de 10.200 casos confirmados, incluyendo cerca de 5.000 muertes.

Como ya había explicado Zulma Cucunubá, directora del INS, la activación de la vigilancia frente al ébola es una medida preventiva. “Trabajamos de la mano con Migración Colombia para esclarecer la trazabilidad de estos casos y reconstruir la ruta de desplazamiento de cada una de las personas”, había dicho Cucunubá el pasado fin de semana.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺